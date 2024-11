latte dolce punito da un’autorete 

Latte Dolce 0

Monterotondo 1

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Sanna (29’ pt Barracca), Piredda, Pinna, Pilo (8’ st Mudadu); Orlando (8’ st Sorgente), Tesio; Kone (8’ st Castro), Corcione, Loru (24’ st Ruggiu); Odianose. In panchina Panai, Linaldeddu, Del Giudice, Grassi. Allenatore Setti.

Real Monterotondo (3-5-2) : Silvestrini; Meledandri, Darini, Contucci; Ceccarelli, Grossi (12' Manca), Albanesi, Napoleoni (31’ st Barba), Gningue; Menghi (43’ st D’Alessandris), Riosa (1’ st Cantiani). In panchina Mengucci, Bencivenga, Purello, Volpe, Occhialini. Allenatore Stillo.

Arbitro : Melloni di Modena.

Rete : pt 40’ Piredda (a).

Note : ammoniti Darini, Manca, Silvestrini, Ruggiu; recupero 2’ pt, 5’ st.

Sassari. Cade, per la prima volta in casa, il Latte Dolce, apparso poco lucido in fase di finalizzazione. Sono mancati l’estro e l’ultimo passaggio per riuscire a scardinare la nutrita muraglia difensiva del Real Monterotondo (linea a cinque).

Corcione con un colpo di testa fioco (1’) dà lo start alla gara. Gningue, al 7’, ci prova da fuori. Giganteggia in mezzo al campo il play Napoleoni (migliore in campo), che fa smanacciare in acrobazia Marano (18’) da calcio piazzato. La partita è contratta, manca un episodio. Che arriva al 40’ quando un traversone velenoso di Manca trae in inganno Piredda il quale, in anticipo, manda il pallone nella propria porta.

Nella ripresa predominano gli sbadigli, intervallati da falli e sostituzioni ammazza tempo. La gara si illumina nel finale con repentini capovolgimenti. Pinna sfiora il pari di testa su assist di Corcione (80’). Sorgente non inquadra la porta (84’). D’Alessandris sciupa il 2-0, in fuga, in pieno recupero.

