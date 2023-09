Latte dolce, poker con la Cos 

Latte Dolce 4

Cos 2

Latte Dolc e (4-4-2) : Congiunti, Pireddu, Cabeccia, Russu, Arru, Muscas (12' st Faye), Piga, Olivera, Marras (41' st Salaris); Marcangeli (36' st Patacchiola), Imoh (21' st Scognamillo). In panchina Carboni, Canu, Piredda, Saba, Grassi. Allenatore Giorico.

Cos (4-4-2) : Tommasino, Laconi, Bonu, Gallo, Ganzerli, Naguel (1' st Ladu), Piredda (26' st Demontis), Floris (1' st A. Loi), Serra, Gomez (1' st Aloia), Manca (1' st Nurchi). In panchina Floris, Cadau, Rarinca, S. Loi. Allenatore F. Loi.

Arbitro : Panici di Aprilia.

Reti : nel primo tempo 8' Floris, 17' Cabeccia (r), 32' Olivera, 41' Muscas; secondo tempo 7' Muscas, 31' A. Loi.

Note : Ammoniti Marras, Floris, Gallo, Piredda, Marcangeli. Recupero 3' pt.

Rialza subito la testa, il Latte Dolce, con una prestazione scintillante: 4-2 alla Costa Orientale Sarda, che incassa la seconda sconfitta dopo quella di Coppa Italia. La Cos era in vantaggio per prima, ma incassato il pareggio al 17' si è afflosciata e ha subito la rapidità dei sassaresi, soprattutto di Marcangeli che sulla fascia destra è stato un incubo per i difensori. Marcangeli ha propiziato il rigore trasformato da Marco Cabeccia, che prima dell'inizio è stato premiato con una targa dalla società biancoceleste per le 200 partite con la maglia del Latte Dolce. E le reti segnate sono 46: mica male, per un difensore.

Primo tempo

Subito gli ospiti pericolosi con Laconi, che dribbla col palleggio aereo e calcia al volo. Al 8' punizione da sinistra di Piredda, lunga: Floris approfitta del batti e ribatti sotto porta dopo la prima deviazione di Congiunti. Al 17’ da sinistra cross di Muscas che attraversa lo specchio senza che nessuno lo intercetti, neppure il portiere di casa. Un minuto dopo a destra Marcangeli entra bene sul fondo ed è toccato da Ganzerli. Il rigore è battuto da Cabeccia, che festeggia il premio fedeltà al biancoceleste. Azione insistita dei sassaresi al 24' e infine Imoh dal limite diagonale non forte ma preciso: si salva Tommasino in angolo. Il Latte Dolce è in gas: ancora da destra Marcangeli, bel traversone teso e Olivera insacca per il vantaggio. Ancora i sassaresi al 41' vengono avanti, palla per Muscas che dal limite si aggiusta la palla e la spedisce rasoterra all'angolino sinistro. La Cos si scuote nel finale della gara con un colpo di testa di Manca a spiovere, leggermente alto sulla traversa.

Secondo tempo

Il tecnico Loi rinforza l'attacco, ma subisce la quarta rete su contropiede portato avanti da Marcangeli, che serve poi il diciottenne Muscas a destra per il raddoppio. Accorcia la Cos al 76' con il neo entrato Antonio Loi, che da sinistra conclude con un diagonale potente. Il Latte Dolce arretra un po’ troppo, ma ormai non c'è abbastanza tempo perché cambi il risultato.