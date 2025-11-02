Latte Dolce, peccato: la scafatese si salva 

Scafatese 2

Latte Dolce 2

Scafatese (3-4-2) : Leonardo; Guerra (30’ st Esposito), Baldan, Suhs; Faiello (21’ st Palmieri), Sicurella (22’ st Molinaro), Acquadro, Ciurleo (1’ st Cecere); Volpicelli, Maggio, Convitto (11’ st Orefice). In panchina Diallo, Simonetta, Altobello, Magri. Allenatore Esposito

Latte Dolce (3-4-3) : Salvato; Aiello, Cabeccia, Pinna; Coghetto, Mayr, Piredda, Cotugno (22’ st Asproni), Luiu (40’ st Sangarè); Loru (40’ st Di Paolo), Tannor (30’ st Pulina). In panchina Petricciuolo, Foiori, Fisher. Allenatore Fini.

Reti : pt 30’ Loru, 36’ Cabeccia (r), 46’ Acquadro; st 26’ Molinaro.

Note : espulso Coghetto per doppia ammonizione. Ammonizioni: Luiu, Loru,, Guerra, Palmieri. Recupero: 1’ pt-3’ st.

Scafati. Pareggio con rimpianto per il Late Dolce, che sul campo della Scafatese chiude sul 2-2 dopo aver sprecato il doppio vantaggio. Segnali comunque positivi dalla squadra, anche perché viene interrotta la serie di tre sconfitte di fila.

La cronaca

I sassaresi provano a sfruttare le ripartenze e al 30’ trovano il vantaggio: cross di Mayr che trova Loru abile a realizzare. La Scafatese prova a reagire ma i biancocelesti non mollano la presa e al 36’ trovano il raddoppio. Ciurleo atterra Coghetto in area di rigore, dal dischetto si presenta Cabeccia che non sbaglia e firma lo 0-2. Proprio nel recupero accorciano i padroni di casa con un tiro da fuori di Acquadro.

Nella ripresa la Scafatese scatta in avanti e va vicina al gol con Orefice e Maggio, ma Salvato prima e Piredda poi salvano il risultato. I campani continuano ad attaccare e al 71’ raggiungono il pareggio: Molinaro raccoglie l’assist del compagno e batte Salvato.

