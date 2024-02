latte dolce, ora la classifica comincia a far paura 

Due punti nelle ultime quattro gare. Ma a preoccupare per il futuro è l'incapacità di crescere e acquistare costanza di rendimento. Nella partita casalinga col fanalino di coda Boreale, terminata 1-1, il Latte Dolce ha deluso come gioco e anche un po' come atteggiamento. Giocatori troppo fermi o in attesa del passaggio anziché suggerirlo col movimento senza palla in profondità, leggerezza in qualche contrasto laddove ci si sarebbe aspettato maggiore cattiveria per una gara fondamentale nella corsa a ostacoli per evitare i playout.

Paradossalmente ha fatto miglior figura la Boreale, soprattutto nella ripresa, quando è andata più volte vicino al secondo gol: ha preso un palo e si è vista negare la rete da un salvataggio quasi sulla linea. Più movimento senza palla, migliore copertura delle zone del campo e anche transizione offensiva più rapida. Quello che è mancato alla formazione di Giorico.

Il calendario propone ora la trasferta quasi proibitiva sul campo della vicecapolista Cassino. Dopo di che è in programma la partita casalinga contro l'Anzio, concorrente diretta battuta in trasferta all'andata per 3-2. Un match nel quale i punti in palio valgono doppio, da affrontare come fosse una finale secca. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA