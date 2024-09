Latte Dolce-Olbia e Atletico Uri-Cos, derby “pesanti” 

Occhi puntati oggi sui derby Latte Dolce-Olbia e Atletico Uri-Costa Orientale Sarda, in programma alle 15. Ma la seconda giornata sarà inaugurata alle 14.30 da Ilvamaddalena-Atletico Lodigiani.

Reduce dal 3-0 all’Olbia, la squadra di Cotroneo ospita un avversario che arriva al “Zichina” di La Maddalena a caccia del riscatto dopo la sconfitta subita dall’Anzio. I laziali temono l’entusiasmo dei leoni di Gallura, ma Carlo Cotroneo sottolinea: «Da neo promossa, dobbiamo pensare innanzitutto a mantenere la categoria».

Diversa la situazione dell’Olbia, che dopo la retrocessione ambisce al pronto ritorno tra i professionisti ma è partita malissimo. «Dopo una brutta stagione iniziare così non è facile, ma in settimana ho visto grande impegno, abbiamo recuperato qualche giocatore e inserito un altro ragazzo in rosa», spiega il tecnico Marco Amelia, che al “Vanni Sanna” non potrà contare sugli squalificati La Rosa e Arboleda, ma ritrova Anelli, e a Sassari ci sarà anche il difensore Marie-Sainte, ufficializzato ieri. «Domenica il Latte Dolce ha avuto delle difficoltà, ma ha reagito e merita rispetto. Noi, però, portiamo il logo dell’Olbia sul petto e vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti», aggiunge l’ex campione del mondo, che conferma l’interesse per l’ex Cagliari Marchetti: «Portare un giocatore di quel livello non è semplice, ma Federico, che è un amico e con cui sto parlando, sarebbe la soluzione ideale tra i pali». Quanto al Latte Dolce, dopo il 2-2 in rimonta ai danni della Cos Gabriele Setti avverte: «L’Olbia è ferita e noi dovremo essere pronti ad affrontarla con tutte le forze: la partita precedente sia di insegnamento».

L’altro derby

Infine, Atletico Uri-Cos. «Il debutto contro il Savoia, che ha vinto meritatamente perché sono stati più cinici di noi, è stato amaro, ma questo gruppo farà bene», assicura l’allenatore dei giallorossi Massimiliano Paba. Quanto al collega alla guida della Cos, Francesco Loi presenta così il derby del Comunale di Usini: «Sarà molto simile a quello giocato col Latte Dolce, ma in questo derby dovremo riprenderci i punti persi domenica».

RIPRODUZIONE RISERVATA