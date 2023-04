Latte Dolce, manca l’ultimo passo 

Latte Dolce 3

Ossese 0

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti; Pireddu, Russu, Serra, Canu (3’ st Salaris); Piga (28’ st Piredda), Saba, Olivera; Grassi (16’ st Tuccio), Scognamillo (36’ st Sanna), Marcangeli (34’ st Celin-Padovani). In panchina Panai, D'Apice, Dore, Galante. Allenatore Giorico.

Ossese (4-4-2) : Cherchi; Campus, Patacchiola, Conrero, Delizos; Mudadu, Bilea, Gueli (44’ st Tala), Mari; Virdis (7’ st Ubertazzi), Chelo (26’ st Lubinu). In panchina Murtas, Pais, Sechi, Loni, Foddai, Zinellu. Allenatore Sanna.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : secondo tempo 12’ Scognamillo, 14’ Pireddu, 36’ Salaris.

Note : espulso Delizos al 3’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Delizos, Russu, Scognamiglio. Recupero: 1’ pt-3’ st.

Sassari. Vittoria con thriller, perché a un certo punto sugli spalti del Latte Dolce si sparge la notizia che il Budoni sta pareggiando. Così non è. Il 3-0 della squadra sassarese sull’Ossese serve “solo” per mantenere il +2 di vantaggio sull’inseguitrice in attesa dell’ultimo e decisivo turno sul campo del San Teodoro-Porto Rotondo.

Le difficoltà

Gara non semplice per i padroni di casa, che nel primo tempo vengono imbrigliati dagli ospiti e pur creando qualche occasione non riescono a passare. E l’Ossese dal canto suo non si limita a difendere ma cerca la via della rete, specie con Chelo, nonostante i raddoppi. La svolta a inizio ripresa con l’espulsione di Delizos: i sassaresi di Giorico sentono l’odore della vittoria e azzannano la gara con l’uno-due che ha deciso la partita.

La cronaca

I sassaresi si procurano subito un paio di occasioni ma il portiere è bravo al 3’ sul tiro ravvicinato di Marcangeli e al 14’ su quello di Pireddu. L’Ossese non sta a guardare: al 25’ la prodezza è di Congiunti sulla girata di Chelo. In chiusura Canu va vicino alla rete ma ancora Cherchi è decisivo.

In apertura di ripresa proteste per una spinta in area a Marcangeli. Subito dopo secondo cartellino e quindi espulsione per Delizos. In inferiorità numerica l’Ossese non riesce a frenare l’assalto del Latte Dolce: al 57’ tiro di Grassi, miracolo del portiere e Scognamillo ha la porta spalancata per correggere. Due minuti dopo Pireddu scatta, semina due difensori e sull’uscita del portiere lo anticipa con un tocco per il 2-0. All’81’ Salaris triangola con Celin-Padovani e va in gol per fissare il risultato.

