Latte Dolce, le trasferte restano tabù 

Sassari. Il sortilegio resiste. Una volta varcato il Tirreno il Latte Dolce perde le forze e anche la lucidità. E questo può costringerlo agli spareggi per restare in serie D. La sconfitta sul campo del Monterotondo (1-0) è costata carissima: sorpasso da parte dell’avversaria e sassaresi in zona playout. A dire il vero questa volta la squadra sassarese ci è andata vicino, ma è rimasta ancora a bocca asciutta: un po’ per colpe proprie (il rigore che Odianose si è fatto parare sullo 0-0) e un po’ per sfortuna, con la palla finita sulla traversa dopo i tiri di Odianose e Sorgente.

I dati del rendimento esterno sono impressionanti: solo un punto in trasferta fuori dall’isola: 1-1 con la Sarnese. La vittoria sull’Atletico Uri (2-1) e il pareggio con la Cos (2-2) non fanno testo perché ottenuti contro formazioni sarde.

Futuro

Nelle quattro giornate mancanti le trasferte sono oltre il Tirreno: prima sul campo del Trastevere, che cercherà i punti della salvezza matematica, poi su quello della Paganese che è invece in corsa per i playoff. In casa il Latte Dolce ospita Cassino e Lodigiani. Calendario ostico, per evitare i playout potrebbero non bastare 7 punti. Comunque la si metta, occorre fare risultato in trasferta.

