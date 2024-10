Latte dolce in volo: fa suo il derby con l’ilva e si avvicina alla quota buona per i playoff 

Latte Dolce 2

Ilvamaddalena 0

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Barracca (75’ Secci), Cabeccia (65’ Sanna), Pinna, Mudadu; Corcione, Orlando, Piredda (57’ Tesio); Di Paolo (65’ Pulina), Odianose, Loru (70’ Pilo). In panchina Panai, Del Giudice, Linaldeddu, Sorgente. Allenatore Setti.

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Lattisi, Ribeiro, Ferrara, Tamponi (68’ Tapparello), Bonu, Kiwobo, Lobrano, Furijan (29’ Dessena), Maitini (46’ Blazevic), Dominguez (83’ Glino), Touray (46’ Alvarez). In panchina Cappa, Munua, Agostini, Francia. Allenatore Fascia.

Arbitro : Macina di Reggio Calabria.

Reti : 30’ (r) e 31’ Odianose.

Note : ammonizioni Loru, Mudadu, Tamponi, Alvarez, Kiwobo, Lobrano, Bonu; espulso Nieddu (dir. Latte Dolce).

Sassari. Una settimana da incorniciare per il Latte Dolce di Gabriele Setti: 14 punti in classifica, tre vittorie consecutive e due derby in bacheca. Dopo Atletico Uri e Gelbison cade anche l’Ilvamaddalena con Massimiliano Fascia in panchina, complice l’assenza per squalifica (cinque giornate) inflitta dal Giudice sportivo a Carlo Cotroneo.

Basta un tempo, quasi perfetto, ai padroni di casa per indirizzare la gara. E bastano la doppietta di Odianose e un Loru in stato di grazia per far ammattire mezza difesa ospite. È proprio l’ex Vis Pesaro a pungere al 10’ con una bordata alta e a pescare la testa di Odianose, fermato prima dal fuorigioco (14’) poi da Tamponi (20’) mentre s’invola a rete. Il pubblico reclama il rosso, ma è cartellino giallo. Corcione (21’) e Odianose (24’) sciupano da posizione defilata due chiare occasioni. Serve un episodio, che arriva al 29’ quando Dominguez crolla su Orlando. È rigore: Odianose insacca alla sinistra di Lattisi. Poi è patatrac maddalenino, dopo pochissimi secondi, quando un passaggio di scarico telefonato viene intercettato da Odianose che scarta il portiere e sigla il 2-0. Loru potrebbe firmare il tris (42’) ma strozza il tiro. L’Ilva prova a riaprila nella ripresa ma Alvarez (66’) spara a lato da ottima posizione. Imitato da Tapparello, allo scadere.

RIPRODUZIONE RISERVATA