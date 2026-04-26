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Al Comunale.
27 aprile 2026 alle 00:18

latte dolce in volo Cassino affondato 

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Latte Dolce 4

Cassino 2

Latte Dolce (3-4-1-2) : Petricciuolo; Fisher (1’ st Luiu), Cabeccia, Piredda; Bouabre, Mayr, Tesio (23’ st Cotugno), Mudadu; Loru (32’ st Asproni); Tokić (1’ st Di Gianni), Di Paolo (12’ st Pulina). In panchina Salvato, Ruggiu, Belloi, Muscas. Allenatore Desole (Fini squalificato).

Cassino (4-3-3) : Martinelli; Raucci, Plini, Veron, Del Gesso, Greco, Nardelli (38’ st Verrecchia), Magliocchetti (27’ st Cavaliere), Figliolia (42’ st Morra), Rossi (30’ st Carnevale), Tribelli. In panchina Carlino, Veron. Allenatore Mancone.

Arbitro : Giorgino di Milano.

Reti : pt 24’ Mudadu, 42’ Rossi; st 5’ Figliolia, 7’ Cabeccia, 20’ Luiu, 44’ Asproni.

Note : ammoniti Di Paolo, Tribelli, Del Gesso, Greco.

Sassari. Una vittoria in rimonta ei playoff a un passo (-1) per il Latte Dolce, che vince la terza gara consecutiva e l’ultima del campionato giocata al Comunale. Cabeccia firma il 2-2 nella ripresa, Luiu il sorpasso, Asproni il poker.

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