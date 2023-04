Latte Dolce in paradiso 

San Teodoro 0

Latte Dolce 2

San Teodoro (4-3-1-2): Deiana, Malesa, Spano (45’ st P. Serra), Saggia (36’ Marongiu), Muzzu, Frisciata, Casula (25’ st Bassu), Piemonte (45’ st Cau), Mulas, Pala, Murgia. In panchina Melis, Varrucciu, Delogu, Mourot, Cianfrocca. Allenatore Marini.

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Canu (20’ st Tuccio), Cabeccia, Russu, Olivera, Piga, Saba (7’ st Piredda), Grassi, Marcangeli (28’ st Padovani), Scognamillo (47’ st M. Serra) In panchina Panai, Dapice, Galante, Salaris, Sanna. Allenatore Giorico.

Arbitro : Zito di Rossano.

Reti : nel primo tempo 36’ (r) Cabeccia; nel secondo tempo 32’ Scognamillo.

Note : ammoniti Frisciata, Saba, Piemonte; espulso Murgia, angoli 0-2.

San Teodoro. Serviva una vittoria per festeggiare la promozione, e cosi è stato: il Latte Dolce supera il San Teodoro e conquista la Serie D dopo una stagione dalla retrocessione nel massimo torneo regionale, al termine di un campionato che ha visto, sin dalla prima giornata, i sassaresi e i biancazzurri del Budoni battersi per il comando della classifica. La sconfitta nella gara di ritorno contro il Budoni pareva aver messo in salita la rincorsa, eppure i ragazzi di Giorico hanno prima raggiunto e infine superato i galluresi conquistando 8 vittorie consecutive. I risultati del Latte Dolce hanno dell’incredibile: appena 3 sconfitte in 36 giornate, miglior attacco del torneo con 88 marcature e ben 87 punti conquistati.

La partita

Al comunale di San Teodoro è presente il pubblico delle grandi occasioni, tribune colme con tanti tifosi sassaresi giunti in Gallura per festeggiare il grande traguardo raggiunto da Cabeccia e compagni. Avvio scoppiettante con gli ospiti decisi a cercare subito il vantaggio. La prima occasione capita a Cabeccia, servito al centro dell’area centra il palo con una girata di testa. Al 13’ si rende nuovamente pericoloso il Latte Dolce con il solito Cabeccia su calcio di punizione, attento Deiana che trattiene. Ospiti ancora pericolosi con un colpo di testa di Scognamillo. Al 36’ la gara si sblocca: fallo di Pala su Cabeccia nel cuore dell’area, l’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri Cabeccia spiazza Deiana.

Il secondo tempo

Al 17’ della ripresa il San Teodoro resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Murgia. Giorico inserisce Padovani per tentare di chiudere l’incontro. Passano 4’ e il Latte Dolce raddoppia: Piga su punizione trova Scognamillo sul secondo palo, Deiana neutralizza il colpo di testa, sulla respinta arriva prima di tutti lo stesso Scognamillo che insacca. Il triplice fischio del direttore di gara fa esplodere di gioia giocatori e tifosi. Entusiasta Giorico per la vittoria del campionato: «La forza della squadra è stata proprio quella di crederci sino alla fine - dice il tecnico - siamo stati capaci di inanellare 8 vittorie consecutive dopo la sconfitta contro il Budoni che ci ha visto perdere il primato. Un gruppo forte che con grande merito ritrova la Serie D».

