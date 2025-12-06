VaiOnline
Serie D.
07 dicembre 2025 alle 00:36

Latte Dolce in dieci beffato al 93’ dal Monterotondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Latte Dolce 3

Montespaccato 3

Latte Dolce (3-4-1-2) : Salvato; Fisher, Cabeccia, Pinna; Bouabre (20’ st Sangarè Traorè), Asproni (6’ st Coghetto), Cotugno, Mayr (38’ st Piredda), Luiu; Loru, Pulina (38’ st Di Paolo). In panchina: Petricciuolo, Desole, Belmonte, Fiori, Mulas. All. Desole.

Montespaccato (4-3-3) : Oliva; Cervoni, Rotondo, Tamburlani, Mi- lone (20’ st Laurenzi); De Marchis (20’ st Madeddu), Lilli (38’ st Fran- co), Putti (20’ st Vitolo); Cantoni (20’ st Ruggiero), Coratella, Vitelli. In panchina: Tassi, Moretti, Paolocci, Celentano. All. Bussone.

Arbitro : Dania di Milano.

Reti : nel pt 18’ Luiu, 25’ Vitelli, 30’ Pinna, 40’ Mayr; nel st 2’ Vitelli, 48' Franco

Sassari. Il Latte Dolce ha più carattere che lucidità, il Montespaccato più fortuna che meriti. Termina 3-3 a Sassari e il risultato suona come una beffa per la squadra di casa, andata al riposo sul 3-1 pur con l'espulsione di Loru al 32'.

Gara rocambolesca: vantaggio di Luiu su assist di Loru. Poi il fallo da rigore di Asproni su Vitelli giudicato da rigore. L'attaccante romano trasforma in due tempi. Il difensore Pinna riporta avanti il Latte Dolce con una perentoria incornata e al 40' è doppio vantaggio grazie al siluro di Mayr. In apertura di ripresa Vitelli accorcia le distanze. La squadra sassarese resiste, prova a portare pericoli, ma il giocatore in meno si fa sentire. Gli ospiti colgono il pareggio al penultimo assalto, in pieno recupero, con un colpo di testa di Franco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 