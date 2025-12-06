Latte Dolce in dieci beffato al 93’ dal Monterotondo 

Latte Dolce 3
Montespaccato 3
Latte Dolce (3-4-1-2) : Salvato; Fisher, Cabeccia, Pinna; Bouabre (20’ st Sangarè Traorè), Asproni (6’ st Coghetto), Cotugno, Mayr (38’ st Piredda), Luiu; Loru, Pulina (38’ st Di Paolo). In panchina: Petricciuolo, Desole, Belmonte, Fiori, Mulas. All. Desole.
Montespaccato (4-3-3) : Oliva; Cervoni, Rotondo, Tamburlani, Mi- lone (20’ st Laurenzi); De Marchis (20’ st Madeddu), Lilli (38’ st Fran- co), Putti (20’ st Vitolo); Cantoni (20’ st Ruggiero), Coratella, Vitelli. In panchina: Tassi, Moretti, Paolocci, Celentano. All. Bussone.
Arbitro : Dania di Milano.
Reti : nel pt 18’ Luiu, 25’ Vitelli, 30’ Pinna, 40’ Mayr; nel st 2’ Vitelli, 48' Franco
Sassari. Il Latte Dolce ha più carattere che lucidità, il Montespaccato più fortuna che meriti. Termina 3-3 a Sassari e il risultato suona come una beffa per la squadra di casa, andata al riposo sul 3-1 pur con l'espulsione di Loru al 32'.
Gara rocambolesca: vantaggio di Luiu su assist di Loru. Poi il fallo da rigore di Asproni su Vitelli giudicato da rigore. L'attaccante romano trasforma in due tempi. Il difensore Pinna riporta avanti il Latte Dolce con una perentoria incornata e al 40' è doppio vantaggio grazie al siluro di Mayr. In apertura di ripresa Vitelli accorcia le distanze. La squadra sassarese resiste, prova a portare pericoli, ma il giocatore in meno si fa sentire. Gli ospiti colgono il pareggio al penultimo assalto, in pieno recupero, con un colpo di testa di Franco.
