latte dolce furioso: «danneggiati due volte» 

Sassari. «Danneggiati due volte»: è il commento comune in casa del Latte Dolce e dei suoi tifosi dopo la sconfitta col Budoni. Nella bacheca di Facebook sono state inserite le due immagini delle reti annullate: quella di Celin Padovani che valeva il 2-1 anticipato e quella nel finale di Kaio Piassi che valeva il 2-2 e ha originato le proteste che hanno portato ai due cartellini rossi. «Saremo penalizzati anche per le espulsioni» ha ricordato il presidente sassarese Roberto Fresu, critico sulla terna aribtrale.

Assenze pesanti

Per il prossimo turno, in casa contro la Villacidrese mancheranno due punte del tridente: Celin Padovani e Kaio Piassi, 20 reti in coppia, o 22 come suggeriscono maliziosamente i tifosi del Latte Dolce riferendosi alle due reti annullate nel big match. Proprio la Villacidrese è stata l'unica avversaria del campionato che ha lasciato a bocca asciutta il migliore attacco sardo.

A proposito di tridente

Il tecnico Giorico ha iniziato la partita contro il Budoni schierando solo due punte anziché il consueto 4-3-3. Una scelta tattica che forse ha trasmesso inconsciamente il messaggio che la capolista sassarese poteva anche puntare al pareggio e pensava più a neutralizzare il Budoni che a imporre il proprio gioco offensivo. L'ingresso di Scognamillo a metà ripresa ha aumentato la pericolosità offensiva del Latte Dolce, mandando in affanno i padroni di casa.