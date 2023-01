Latte Dolce, fuga mancata 

Latte Dolce 2

Lanusei 2

Latte Dolce (4-2-3-1) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Saba, Olivera (32’ st Tuccio); Scognamillo, Kaio Piassi, Marcangeli (32’ st Grassi); Celin Padovani. In panchina Panai, Serra, Muglia, Piredda, Galante, Sanna, Allenatore Giorico.

Lanusei (4-3-3) : Mastrangelo; Nicotera, Prieto, Bellu, Piroddi; Carboni, Paulis, Caredda (37’ st Novach); Mainardi, Musso (38’ st Rako), Arangino (45’ st Orrù). In panchina Dessì, Di Gennaro, Bogliolo, Loddo, Meloni. Allenatore Masia.

Arbitro : Frizza di Perugia.

Reti : 35’ pt Arangino, 41’ pt Kaio Piassi; 44’ st Saba, 46’ st Mainardi.

Note : ammoniti Carboni. Recupero: 1’ pt-3’ st.

Sassari. Spettacolare e ricco di colpi di scena, il match del “Vanni Sanna” finisce 2-2. La capolista Latte Dolce fatica contro un Lanusei specializzato in pareggi. Il risultato è giusto, anche se la squadra sassarese si ritiene beffata dopo il vantaggio raggiunto all’89’ e svanito un centinaio di secondi dopo. Niente fuga: il Budoni ora è a -4 ma gioca oggi.

La partita

Gara subito vibrante: bomba di Celin Padovani al 7', respinge corto il portiere. Due minuti dopo gli ospiti vanno vicini al gol: va al tiro Musso ma sulla linea c’è Canu, quindi l’azione viene fermata per carica sul portiere. Miracolo di Congiunti al 18’: tiro di Caredda che viene deviato e l’estremo difensore toglie letteralmente la palla dall’angolo alla sua sinistra. Gli ogliastrini premono, conquistano il centrocampo e al 35’ su un contropiede nato da un angolo del Latte Dolce parte un lancio per Arangino che scatta e, grazie alla caduta del terzino Canu (scivolato), si presenta da solo davanti al portiere in uscita e angola bene per il vantaggio ospite. Al 41’ bella ripartenza dei sassaresi che sfocia nel pari: Marcangeli va via a destra, crossa e Kaio Piassi di testa incorna e segna con l’aiuto del palo.

La ripresa

Nel secondo tempo al 57’ contropiede del Lanusei e tiro di Mainardi: prodezza di Congiunti. Al 76’ ancora squadra ospite pericolosa con un missile dal limite di Carboni che sfiora la traversa. Al 78’ Celin Padovani spreca da centro area su assist di Scognamillo tirando sul portiere. All’89’ angolo da destra, torre di Cabeccia e quasi sottoporta Saba infila il vantaggio per i padroni di casa. Sembra fatta ma la gioia dura il tempo di un cambio e della palla messa al centro. Il Lanusei va subito in avanti e il tiro di Mainardi rimbalza davanti a Congiunti ingannandolo. Siamo al 91’, è il 2-2 finale.

