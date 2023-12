Latte Dolce, finale amaro La sconfitta arriva al 90’ 

Ardea 3

Latte Dolce 2

Ardea (4-4-2) : Giordani, Miola, Negro, Bruno, Vianni (1’ st Jelicalin), Costa (1’ st Carbone), Mauro (15’ st Imperatori), Falilo, Lestini (15’ st Suffer), Limongelli (30’ st Sinopoli), Paterni. In panchina Fraraccio, Moreso, Bonfigli, Yagubzade. Allenatore Aiello.

Latte Dolce (4-3-3) : Carboni, Muscas, Pilo (35’ pt Aru), Cabeccia, Patacchiola, Russu, Mureddu (20’ st Salaris), Piga, Grassi (1’ st Faye), Di Paolo (1’ st Kaio Piassi), Scognamillo (42’ st Imoh). In panchina Congiunti, Canu, Olivera, Marras. Allenatore Giorico.

Arbitro : Moro di Novi Ligure.

Reti : pt 14’ Limongelli, 21’ Costa , 23’ Scognamillo; st 23’ Muscas, 45’ Limongelli.

Note : ammoniti Bruno, Costa, Paterni, Suffer, Pilo, Patacchiola, Mureddu, Kaio Piassi, Aiello. Recupero 1’ pt-3’ st.

Roma. Il Latte Dolce recupera dallo 0-2 ma viene beffato al 90’. Sul campo dell’Ardea finisce 3-2 per i padroni di casa e ora la squadra sassarese vede troppo da vicino la zona playout, distante appena 2 punti. Gara iniziata in salita per la formazione di Giorico, che incassa l’uno-due dei padroni di casa in 21’. Provvidenziale la rete di Scognamillo 2’ dopo, e nel secondo tempo il pareggio firmato da Muscas dà l’illusione di poter prendere punti. Ma allo scadere il tiro al volo di Limongelli gela le speranze.

