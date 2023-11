Latte Dolce, Faye firma il “colpaccio” 

Gladiator 0

Latte Dolce 1

Gladiator (3-5-2) : Marone; Vottari (26' st Onesto), Mansi (36' st Castaldo), Marchetti; Battistelli, Staiano, Ceparano (28' st Cassata), D’Anna (34' st Di Lorenzo), Chietti; Coratella (12' st Konè), Messina. In panchina Campana, Finizio, Sansone, Spinozzi. All. Foglia.

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti; Pireddu, Patacchiola, Russu, Pilo; Piga, Olivera, Marcangeli (15’ st Grassi), Aru; Faye (34' st’ Salaris), Imoh (46' st Scognamillo). In panchina Carboni, D’Apice, Canu, Marras, Fiorentino, Kaio Piassi. All. Giorico.

Arbitro : Schifone di Padova.

Reti : 32' st Faye.

Note . Espulso Messina per proteste a fine gara. Ammonito Grassi. Recupero: 1' pt-4' st.

Colpaccio del Latte Dolce a Santa Maria Capua Vetere. La vittoria sul Gladiator con rete di Faye al 77' consente alla squadra sassarese di riportarsi in zona playoff.

Primo tempo abbastanza noioso, ravvivato prima dell'intervallo dal tiro di Messina bloccato in due tempi da Congiunti e dall'incornata di Coratella che però non inquadra la porta.

Nella ripresa brivido per i sassaresi: al 56' cross di Ceparano, Messina controlla e insacca alle spalle di Congiunti, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Cresce il Latte Dolce: botta di Piga che chiama all'intervento Marone. Al 77' la gara si sblocca: Imoh è abile a controllare il pallone a centrocampo, serve Faye che dal limite batte il portiere dei campani. Nel finale il Gladiator cerca il pareggio ma Congiunti fa buona guardia. Brivido proprio nel recupero: prima il tiro di Messina viene murato da Koné, poi lo stesso giocatore ivoriano da ottima posizione di testa non impensierisce il portiere della squadra sassarese.

