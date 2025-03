Latte Dolce: esonerato Setti, arriva Fini 

SASSARI. Giornata caotica in casa Latte Dolce, che in poche ore ha avviato un restyling salva categoria: fuori Gabriele Setti, esonerato, dentro Michele Fini, ex giocatore di Torres e Cagliari e secondo in panchina di Diego López con i rossoblù.

Setti cede il testimone dopo sei sconfitte consecutive in Serie D. Un mese e mezzo di buio (l’ultima vittoria risale al 19 gennaio contro il Trastevere) in cui il divario con la fascia a rischio si è pericolosamente ridotto sin quasi ad azzerarsi. Ora la classifica fa paura. I sassaresi, superati in classifica dall’Olbia, si trovano appaiati a parità di punti (29) con Atletico Lodigiani ed Atletico Uri in zona playout. La terzultima, l’Ilvamaddalena, dista soltanto cinque lunghezze.

«Abbiamo preso del tempo per riflettere poi la decisione è stata inevitabile», il commento di Roberto Fresu, presidente della società, «purtroppo pesano i tanti gol incassati e le brutte prestazioni in trasferta, oltre al filotto di risultati negativi. Dalla gara contro l’Albalonga», che risale all’8 febbraio, «avevo notato una mancanza di reazione, com’è pure pochi giorni fa a La Maddalena. Era necessario cambiare. Non è ancora tutto perso. La situazione, se si ingrana e arriva la svolta mentale da parte di tutti, non è compromessa. Squadra troppo giovane? Basta con questi alibi. Il problema dei ragazzi è stato credere di essere già salvi. C’è stata sufficienza. Riguardo a Setti, dispiace. A lui vanno ringraziamenti sinceri». Intanto il centrocampista Tesio è stato squalificato per tre turni: ha dato uno schiaffo a un avversario.

In Promozione

Ma dopo i match di domenica sono saltate anche altre due panchine, entrambe nel girone B di Promozione. L’Usinese ha comunicato la decisione di sollevare dall’incarico Giampiero Loriga dopo il pesante ko in trasferta col Luogosanto, un 4-1 che ha interrotto la corsa della squadra al vertice della classifica (Il Buddusò ora è a +6). «La società ringrazia il mister e lo staff per l’operato e augura loro il meglio per la carriera», il comunicato diffuso ieri pomeriggio. Massimiliano Mura invece si è dimesso da tecnico della Lanteri dopo la partita terminata in parità contro il Sennori, è saltata anche la panchina della Lanteri Sassari, in zona playout. «La squadra aveva bisogno di una scossa», ammette Mura, «era necessario un cambio di rotta per raggiungere la salvezza. Certe decisioni, come la mia, vanno prese al momento giusto per sortire degli effetti positivi». Al suo posto arriva il sassarese Fabio Levacovich, ex vice allenatore del Palermo.

