Latte Dolce e Pirri vedono la finale 

Simba-Ferrini e Calcio Pirri-Latte Dolce sono le semifinali di ritorno dell’Under 15. Domenica scorsa la sfida tra i cagliaritani (secondi del girone A con 60 punti) e gli oristanesi (primi nel girone B con 76 punti) si è chiusa 1-1: a segno Fortuna per la Ferrini e Scalas per la Simba.

La Ferrini ha chiuso al primo posto il girone A con 67 punti e in semifinale ha incontrato l’Academy Latte Dolce (seconda classificata del girone B con 62 punti). I sassaresi si sono aggiudicati 2-1 in casa la prima sfida grazie ai gol di Ruzzu e Gaspa. Di Pusceddu la rete ospite. Si è chiusa invece a reti bianche la gara tra l’Alghero capolista del girone B (ha conquistato 62 punti come l’Academy Latte Dolce ma con gli scontri diretti a favore) e la Sigma Cagliari, seconda classificata (64 punti) del girone A. Retrocesse in Fascia 2 l’Omega Calcio e il Club San Paolo, mentre nel girone B le declassate sono Ossese e Budoni. Promosse in Fascia 1 le prime due classificate dei gironi C e D. Nel primo caso, la Frassinetti Elmas con 67 punti e l’Iglesias con 63 (retrocesse nelle categorie provinciali Sant’Elena, Settimo, Sestu e Antiochense); nel secondo caso, asono promosse Free Time (58 punti) e Catalunya (57 punti) mentre Tempio (quartultima) e Siniscola Montalbo (penultima) retrocedono alla categoria provinciale. Bosa e Usinese si sono ritirate dal torneo.

Entrano nel vivo le fasi finali dei tornei giovanili Under 17 e Under 15. Domani si disputano le gare di ritorno delle semifinali. Le due finali per il titolo regionale sono in programma nel prossimo weekend.

Sfide aperte nell’Under 17

Punto Under 15

Il Calcio Pirri (leader del girone A con 73 punti) parte dal 2-0 esterno dell’andata siglato da Pilo e Concu, che domani costringerà il Latte Dolce (seconda del girone B con 69 punti) a compiere un’impresa (vincere con uno scarto di tre reti) per ribaltare il risultato. In caso di parità di reti segnate infatti non sono previsti i tempi supplementari e accederà alla finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

Nel girone A retrocedono in fascia 2 Effeci Ferrini e Omega Calcio, mentre nel girone B le declassate sono Città di Ittiri e Terralba Francesco Bellu. Salgono in Fascia 1 nel girone C Selargius e Monastir Kosmoto. Declassate Villacidrese, Su Planu, Villamassargia e Iglesias. Infine nel girone D promosse Lanusei e Cosmosassari e retrocesse ai provinciali Ghilarza, Ossese e Atletico Uri.

