Latte Dolce, è dura senza il tridente 

Sassari. Il tridente è diventato un monodente dopo il big match contro il Budoni. Per questo il Latte Dolce ha difficoltà a riacciuffare la rivale per la promozione. La partita del sorpasso a è stata più penalizzante per le squalifiche che non per il risultato di una gara contestata dalla società sassarese per l'arbitro che annullò due reti ai biancocelesti. Sei giornate a Kaio Piassi “per atteggiamento derisorio e spinte all'arbitro”, due a Celin Padovani per proteste dopo il gol annullato.

Determinante

Kaio Piassi ha realizzato 12 reti in 17 partite, influendo quasi sempre sul risultato con gol o assist; Celin Padovani di gol ne ha f irmati 13 in 21 partite.Senza di loro il tridente è rimasto solo con Scognamillo. Non il massimo per una squadra abituata a vincere segnando almeno due reti e se contro la Villacidrese, Cabeccia e compagni sono riusciti a produrre tre reti, a Gavoi contro il Taloro è finita 1-1.

La prossima

Con il Ghilarza, rientrerà almeno Celin Padovani, mentre bisognerà attendere altre quattro giornate per rivedere in campo Kaio Piassi, ma se il Budoni non commette almeno due mezzi passi falsi, il discorso del primato resterà chiuso.