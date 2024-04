Latte Dolce e Atletico Uri, tutto in 180 minuti 

Solo la matematica tiene a galla il Budoni: il ritorno in Eccellenza, dopo una sola stagione, è ormai inevitabile. Non è bastato invece alla Costa Orientale Sarda il ritorno alla vittoria in casa per mantenere vivo il sogno playoff. Per Atletico Uri e Latte Dolce infine ci sono ancora due “finali” per evitare lo spauracchio dei playout. Il campionato di Serie D (girone G) si avvia all’epilogo finale: al termine della sessione regolare mancano centottanta minuti.

Contro la Boreale il Budoni doveva solamente vincere. Viceversa, è arrivata una sconfitta pesantissima per i biancocelesti, scivolati in ultima posizione a sei lunghezze dalla zona playout. L’Eccellenza è vicinissima.

Ottimo momento, d’altro canto, per l’Atletico Uri di Massimiliano Paga che, dopo la vittoria contro la Nocerina, si è imposto sul campo della Gladiator. Sei punti che hanno consentito ai giallorossi di uscire fuori dalla zona playout e avere ora il destino nelle proprie mani. I punti di vantaggio sulla linea rossa sono due. Tirelli e compagni dovranno affrontare Flaminia e Ostiamare, formazioni che non hanno particolari motivazioni.

Il misero raccolto di cinque punti nelle ultime nove partite ha fatto cadere il Latte Dolce nel vortice playout. I sassaresi hanno un ritardo di tre punti dal dodicesimo posto, occupato dall’Uri, e di uno dall’Anzio. Devono ancora affrontare Nuova Florida (scontro diretto) e Flaminia.

La Cos è riuscita a sfatare il tabù del successo casalingo nel 2024. Contro il San Marzano gli uomini di Francesco Loi hanno disputato una gran partita raggiungendo quota 46 punti, tre in più rispetto alla scorsa stagione con due partite ancora da giocare (contro Romana e Cassino). «I ragazzi hanno giocato una grande partita», dice Loi, «senza commettere errori. Iniziava a pesare la mancanza di vittorie in casa. Nei precedenti incontri interni le prestazioni non sono quasi mai mancate. In questo girone di ritorno, come da progetto, stiamo dando spazio a tanti ragazzi che, sconosciuti sino all’estate scorsa, stanno dimostrando di poter stare nella categoria».

