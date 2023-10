Latte Dolce, che sfida  

Triplo anticipo oggi nel girone G di Serie D per le squadre sarde, in vista dell'infrasettimanale di mercoledì. L'ottava giornata inizia alle 14.30 con Flaminia-Budoni e Latte Dolce-Cynthialbalonga, alle 15 l'Atletico Uri ospita la Romana.

Le partite

Il big match oggi è Latte Dolce-Cynthialbalonga, quinta a -3 dalla vetta contro seconda a -1 dalla Cavese. I sassaresi tornano sul campo del proprio quartiere, dove già avevano disputato alcune partite la scorsa stagione in Eccellenza ma che in Serie D non utilizzano dai playout 2013-2014 col Selargius. La squadra di Mauro Giorico trova negli avversari una colonia sarda: dall'ex Michele Pisanu a Riccardo Doratiotto, Luca Manca e Roberto Cappai, più Gianmarco Falasca, Eugenio Fusco, Simone Milani e il grande ex Marcos Sartor Camiña che, pur non sardi, hanno avuto un passato nell'Isola così come l'allenatore Marco Mariotti. Alla stessa ora il Budoni sul campo della Flaminia per superare il momento no (un punto nelle ultime tre): «Abbiamo necessità di fare risultati e riprendere il nostro passo», dice il tecnico Raffaele Cerbone. «Sarà una sfida complicata, contro una squadra costruita per fare un campionato di vertice ma che è poco serena e ha pareggiato quattro partite su sette». Per l'Atletico Uri scontro di bassa classifica con la Romana, terzultima a -1: i giallorossi di Massimiliano Paba hanno subito 9 gol nelle ultime due, entrambe perse. L'unica che giocherà domani è la Cos, miglior attacco con 19 e gol e seconda con la Cynthialbalonga: alle 14.30 sul campo della Nuova Florida Ardea (imbattuta in casa) punta a dare continuità alle tre splendide vittorie di fila.

