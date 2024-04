Latte Dolce, che peccato: l’Ostia Mare si salva 

Latte Dolce 1

Ostia Mare 1

Latte Dolce (3-4-3) : Carboni, Russu, Patacchiola, Cabeccia, Aru, Mureddu (20’ st Salaris), Piga (41’ st N’Gbesso), Canu, Saba, Scognamillo, Grassi. In panchina Piana, Pilo, Piredda, Pireddu, Piassi, Olivera, Marcangeli. Allenatore Marinu.

Ostia Mare (4-2-3-1) : Morlupo, Pasqualoni (33’ st Simonelli), Buono, Natalucci (7’ st Sorgente), Mencagli, Sardo (18’ st Proietti), Sbardella, Barlafante (47’ st Bernardini), De Crescenzo, Tomas. In panchina Valori, Lo Schiavo, Tinti, Minincleri, Nardella. Allenatore Campagna.

Arbitro : Cipolloni di Foligno.

Reti : 40’ Grassi, 22’ st Sorgente.

Note : ammoniti Cabeccia, Sbardella, Aru, Mureddu, Saba, De Crescenzo.

Sassari . Ancora una volta il Latte Dolce non conserva il vantaggio e viene rimontato nella ripresa. Questa volta però l’1-1 contro l’Ostia Mare fa precipitare i sassaresi in zona playout. Vantaggio verso la fine del primo tempo con cross basso da destra di Canu che Grassi gira al volo. Nella ripresa il pareggio di testa di Sorgente, ex Torres. Nel finale proteste sassaresi per due decisioni arbitrali: contatto in area su Grassi e fallo, sempre su Grassi, che poteva valere l’espulsione.

