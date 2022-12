Latte Dolce, che fatica! 

Latte Dolce 3

Iglesias 1

Latte Dolce (4-2-3-1) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Tuccio (17’ st Padovani); Piga, Olivera (31’ st Serra); Marcangeli (44’ st Grassi), Saba (13’ pt Piredda), Salaris (17’ st Canu); Scognamillo. In panchina Panai, Muglia, Scanu, Sanna. Allenatore Giorico.

Iglesias (4-4-2) : Bigotti; Kouadio, Todde, Porcu Luciano (35’ st Suella); Illario (38’ st Lepore), Piras (38’ st Doneddu), Bringas, Sariang; Fanni (21’ st Mancosu) Kukovec. In panchina D. Doneddu, Sirigu, Mura, Fadda, Cubadda. Allenatore Marongiu.

Arbitro : Palomba di Torre del Greco.

Reti : 12’ pt Kukovec, 41’ pt Piredda; 25’ st Scognamillo, 43’ st Padovani.

Note : ammoniti Todde, Cabeccia, Sariang, Porcu, Recupero 2’ pt-6’ st.

Sassari. Vince in rimonta la capolista Latte Dolce. Risultato bugiardo per l’Iglesias che va in gol per primo e si vede annullat0 il 2-1 nella ripresa. Per gli iglesienti è la settima sconfitta di fila, ma il gioco prodotto è superiore all’attuale classifica e di sicuro il neo acquisto Kukovec (subito in gol) potrà dare una mano. Cinica invece la squadra sassarese che ha avuto difficoltà nel primo tempo e nella ripresa ha colpito proprio nell’azione successiva alla rete annullata agli ospiti.

Primo tempo

Al 10’ Saba si fa male e chiede il cambio, l’Iglesias colpisce due minuti dopo quando i sassaresi sono praticamente in dieci: sulla corsia destra scatta bene Kouadio che mette un traversone basso sul quale si avventa lo sloveno Kukovec per il vantaggio ospite. L’Iglesias prova a pungere con le ripartenze: al 25’ Fanni ci prova: alto. Al 31’ proteste del Latte Dolce per una caduta di Marcangeli in area, Al 34’ su un batti e ribatti Piredda ha la palla in area ma anziché tirare serve un compagno e la difesa può mettere in angolo. Al 41’ il Latte Dolce pareggia, ennesima sgroppata a destra di Marcangeli (ogni tanto svaria anche a sinistra) che arriva sul fondo in area e mette in mezzo dove Piredda di testa realizza.

Secondo tempo

Nella ripresa Sariang va via a sinistra e mette una gran palla al centro ma Kukovec arriva in ritardo. Al 65’ contropiede iglesiente con Fanni che tira forse da troppo lontano: in due tempi Congiunti. Al 68’ segna il nuovo vantaggio in mischia Porcu, ma l’arbitro annulla, forse per fallo di mano. Dall’altra parte, il neo entrato Padovani da destra crossa e irrompe di testa Scognamillo per il 2-1. Quasi allo scadere terza rete sassarese: corner e incornata di Cabeccia con salvataggio sulla linea di un difensore, riprende Piga che mette in mezzo e stacca Celin Padovani che fa 3-1.

