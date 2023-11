Latte Dolce affondato e superato 

Latte Dolce 0

Atletico Uri 1

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti, Pireddu (38’ st Grassi), Aru, Cabeccia, Russu, Piga, Faye (Marras 38’ st), Olivera (44’ st Patacchiola), Scognamillo (27’ st Saba), Marcangeli (27’ st Imoh), Muscas. In panchina Carboni, Canu, Nurra, Salaris. Allenatore Giorico.

Atletico Uri (3-4-3) : Tirelli, Ravot (50’ st Pionca), Pisano, Fusco (1’ st Barracca ), Fadda, Jah, Cannas, Attili, Fangwa, Fiorelli (24’ st Piga), Demarcus (24’ st Melis). In panchina Atzeni, Valentini, Ansini, Cristaldi, Ankovic. Allenatore Paba.

Arbitro : Testaì di Catania.

Rete : Fadda 11’ st.

Note : espulsi: Muscas, Barracca; ammoniti Fusco, Pisano, Russu, Faye, Saba, Cannas.

SASSARI. Colpo gobbo dell’Atletico Uri in via Leoncavallo. Il gol delle polemiche di Fadda regala agli ospiti il derby, la seconda vittoria di fila in trasferta (ancora una volta per 1-0) e qualche grattacapo di troppo al Latte Dolce per l’ennesima débâcle in campionato.

Partita a scacchi

Partenza a rilento, con un lungo braccio di ferro in cui sembra prevalere il timore di scoprirsi sulla voglia di offendere. Giorico schiera un 4-4-2 fluido, con Marcangeli e Scognamillo affilati e interscambiabili e i due esterni bassi Pireddu e Aru molto propositivi in appoggio al regista Piga. Paba risponde con un 3-4-3 (che diventa 5-4-1 in fase di non possesso) con Attili play e Fiorelli trequartista. Il primo squillo arriva al 10’ con una rasoiata centrale di Faye sui guanti di Tirelli. L’ex Bosa è il più pericoloso dei suoi e tenta di creare scompiglio col movimento lungo-corto che libera la corsia a Pireddu e crea lo spazio per i tagli di Marcangeli che al 13’, su punizione di Piga, si esibisce in una spettacolare chilena acrobatica. Ancora da calcio da fermo Piga, al 24’, scucchiaia invano per Cabeccia. L’Uri è compatto, non si scopre e contrattacca in velocità: al 35’ ha l’occasione più ghiotta dei primi 45’ con Cannas, mandato in rete da Fiorelli ma ipnotizzato da Congiunti.

Il gol

La ripresa comincia con lo stesso leitmotiv del primo tempo: il Latte Dolce costruisce e l’Uri si chiude. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: all’11’ una punizione di Ravot imbecca Fadda che spizzica e insacca tra le proteste veementi dei sassaresi per un presunto fallo di mano. Per l’arbitro è gol. I padroni di casa reagiscono con una sberla mancina dal limite di Olivera (15’), cui risponde la bordata di Attili (16’). Seguono una girandola di cambi, il rosso a Barracca e l’all-in di Giorico, il palo di Russu (33’) a botta sicura sulla punizione di Cabeccia, l’espulsione di Muscas e il gol annullato a Cannas nel recupero, per fuorigioco, che chiude la contesa.

