Latte Dolce a testa alta con la Cavese 

Latte Dolce 1

Cavese 2

Latte Dolce (4-3-3) : Carboni, Orlando (20' st Olivera), Canu, Cabeccia, Russu, Piga, Faye, Saba (21' st Marcangeli), Grassi, Kaio, Serra (21' st Marras). In panchina Congiunti, Patacchiola, Pireddu, Aru, Piredda, Johnson. Allenatore Giorico.

Cavese (3-5-2) : Boffelli, Buschiazzo, Troest, Magri, Megna, Zenalaj (1’ st Lops), Urso, Konate (37' st Antonelli), Derosa, Chiarella (27' st Sette, 47' st Fraraccio), Foggia (18' st Di Piazza). In panchina: Barone, Polanco, Addessi, Gueye. Allenatore Cinelli.

Arbitro : Muccignato di Pordenone.

Reti : st 2’ e 16’ Troest, 35’ Olivera.

Note : espulso Buschiazzo, ammonito Troest. Recupero 3' pt, 5' st.

SENNORI. Cambio di casa sfortunato per il Latte Dolce che, al Basilio Canu di Sennori, interrompe la scia positiva (tre risultati utili consecutivi) e capitola contro la Cavese, nella giornata delle 200 presenze in biancoblù di Luca Scognamillo, premiato nel pre-gara con una maglia celebrativa.

Il primo quarto di gara viene scandito dal botta e risposta di conclusioni dal limite e fuori dallo specchio, tra Grassi (volé alta al 3' e sassata centrale al 9') e Foggia (6'). Si rendono pericolosi al 15' gli ospiti da calcio d'angolo: Troest svetta di testa, trovando il riflesso di Carboni. Al 21' scappa in contropiede Foggia ma dosa male l'assist per Chiarella, solo davanti al portiere. Provano a suonare la carica i tiri mancini, al 24', di Serra e Saba (su di lui è magistrale Boffelli in tuffo). Al duplice fischio dell’arbitro Magri sfiora il gol di testa, non inquadrando lo specchio.

La doccia fredda per il Latte Dolce arriva al 1': Foggia, imbeccato da Chiarella, conclude a botta sicura ma Carboni vola e smanaccia fuori. Dalla bandierina Urso telecomanda la palla del vantaggio per l'inzuccata vincente di Toest. L'asse Urso-Toest si ripeterà al 16' col raddoppio, in fotocopia, del primo gol.

Giorico cerca una reazione con un triplice cambio. Funziona, perché al 35' i due subentrati riaprono la gara: Marcangeli scappa a Konate, sull'out di destra, e scodella per l'incornata violenta di Olivera, accorso dalle retrovie. Il gol è un rinvigorente ed accende un lume ai sassaresi che prendono coraggioso rosicchiando metri in mezzo al campo agli avversari, non riuscendo a trovare la stoccata del pari. I campani si compattano e anestetizzano la gara con i cambi, Buschiazzo si fa espellere e poi scorrono i titoli di coda e i rimpianti per i ragazzi di Giorico, per due gol evitabili ed un risultato positivo che sembrava essere alla portata.

