VaiOnline
Al Comunale.
27 ottobre 2025 alle 00:33

latte dolce a testa alta col trastevere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Latte Dolce 1

Trastevere 2

Latte Dolce (3-4-2-1) : Salvato; Aiello, Cabeccia, Pinna (24’ st Luiu); Sangaré (16’ st Asproni), Piredda, Cotugno (24’ st Di Paolo), Coghetto (40’ st Tannor); Mayr, Pulina (46’ st Fini), Loru. In panchina Petricciuolo, Casalongue, Fiori, Fisher. Allenatore Fini.

Trastevere (3-4-3) : Della Rocca; Petrucci, Baldari, Mattia; Angelilli, Crescenzo, Compagnone (41’ st Giordani), Zitelli; Morano (29’ st Ronci), Lorusso, Ferraro (36’ st Drisaldi). In panchina Lazzarini, Cavaliere, Proia. Allenatore Bernardini.

Arbitro : Manzini di Verona.

Reti : pt 4’ Lorusso; st 23’ Lorusso (r), 25’ Loru.

Note : ammoniti Aiello, Pinna, Angelilli, Crescenzo, Ronci; angoli 7-2; recupero 0’-5’.

Sassari. Passa il Trastevere al Comunale. La doppietta del capocannoniere del campionato Lorussu (10 gol) condanna il Latte Dolce alla terza sconfitta consecutiva. Non si parli di crisi però, perché gioco e idee son presenti. Mancano i gol e, forse, quel briciolo di esperienza in più che, oltre a farti vincere le partite, soffia via le nuvole nere, prima che diventino temporale.

Lorusso è un killer d’aria e lo si capisce al 4’ quando apre l’interno e accarezza in rete, con un drop, l’assist di Crescenzo. Quest’ultimo è il fulcro della manovra capitolina: abile a intessere trame, a inserirsi (12’) e a concludere dal limite (15’ e 17’). I sassaresi sbandano per mezz’ora poi si ridestano con le bordate di Pulina (32’) e Cotugno (43’).

Il palo scheggiato da Loru (8’) dà il via a una ripresa vispa. Della Rocca rischia la frittata (11’) sorpreso da un rilancio di Pinna. Salvato, al 20’, mura in rapida successione la rasoiata di Crescenzo e il tiro a giro di Lorusso. Due minuti dopo Pinna atterra Mattia e regala a Lorusso il penalty dello 0-2. Loru ricuce di testa (25’) lo svantaggio su una punizione laterale calciata da Mayr che confezionerà un altro assist per la capocciata mandata a lato da Di Paolo (44’).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 