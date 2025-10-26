latte dolce a testa alta col trastevere 

Latte Dolce 1

Trastevere 2

Latte Dolce (3-4-2-1) : Salvato; Aiello, Cabeccia, Pinna (24’ st Luiu); Sangaré (16’ st Asproni), Piredda, Cotugno (24’ st Di Paolo), Coghetto (40’ st Tannor); Mayr, Pulina (46’ st Fini), Loru. In panchina Petricciuolo, Casalongue, Fiori, Fisher. Allenatore Fini.

Trastevere (3-4-3) : Della Rocca; Petrucci, Baldari, Mattia; Angelilli, Crescenzo, Compagnone (41’ st Giordani), Zitelli; Morano (29’ st Ronci), Lorusso, Ferraro (36’ st Drisaldi). In panchina Lazzarini, Cavaliere, Proia. Allenatore Bernardini.

Arbitro : Manzini di Verona.

Reti : pt 4’ Lorusso; st 23’ Lorusso (r), 25’ Loru.

Note : ammoniti Aiello, Pinna, Angelilli, Crescenzo, Ronci; angoli 7-2; recupero 0’-5’.

Sassari. Passa il Trastevere al Comunale. La doppietta del capocannoniere del campionato Lorussu (10 gol) condanna il Latte Dolce alla terza sconfitta consecutiva. Non si parli di crisi però, perché gioco e idee son presenti. Mancano i gol e, forse, quel briciolo di esperienza in più che, oltre a farti vincere le partite, soffia via le nuvole nere, prima che diventino temporale.

Lorusso è un killer d’aria e lo si capisce al 4’ quando apre l’interno e accarezza in rete, con un drop, l’assist di Crescenzo. Quest’ultimo è il fulcro della manovra capitolina: abile a intessere trame, a inserirsi (12’) e a concludere dal limite (15’ e 17’). I sassaresi sbandano per mezz’ora poi si ridestano con le bordate di Pulina (32’) e Cotugno (43’).

Il palo scheggiato da Loru (8’) dà il via a una ripresa vispa. Della Rocca rischia la frittata (11’) sorpreso da un rilancio di Pinna. Salvato, al 20’, mura in rapida successione la rasoiata di Crescenzo e il tiro a giro di Lorusso. Due minuti dopo Pinna atterra Mattia e regala a Lorusso il penalty dello 0-2. Loru ricuce di testa (25’) lo svantaggio su una punizione laterale calciata da Mayr che confezionerà un altro assist per la capocciata mandata a lato da Di Paolo (44’).

RIPRODUZIONE RISERVATA