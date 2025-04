Latte Arborea, cresce il mercato nella Penisola 

Numeri in crescita, con un fatturato di 244,5 milioni di euro che segna un +5% rispetto al 2023 (+ 12,4 milioni) e una produzione di 191 milioni di litri di latte bovino, 10 in più rispetto al 2023. Un bilancio 2024 positivo per la Cooperativa Assegnatari Associati, 146 aziende agricole socie, leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT.

Il consolidamento

Ieri l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio, confermando il consiglio di amministrazione uscente, guidato dal presidente e ad Remigio Sequi e di cui fanno parte anche Luca Abis, Emanuela Biondo, Pietro Paolo Calvia, Mario Capraro, Stefano Costa, Matteo Panetto, Francesco Passerò e Gianni Schiavon. «Il 2024 ha segnato il consolidamento della svolta intrapresa dal 2022 di cui già nel 2023 si sono registrati i primi effetti con un fatturato record e il pieno risanamento. Nel 2024 si è raggiunta una stabilità che ci ha permesso innanzitutto di mantenere una remunerazione al socio in linea con la media nazionale (0,61 euro a litro) utile a garantire continuità e fiducia a un intero comparto regionale», dice Remigio Sequi. «Inoltre, nel rispetto della transizione green avviata, abbiamo proceduto con importanti investimenti per migliorare l’efficienza produttiva e consolidare la nostra posizione sui mercati».

Il mercato in crescita

I risultati 2024 sono legati al consolidamento del mercato regionale e al traino rappresentato dal mercato della penisola - che ha inciso per il 53% sul fatturato - in crescita del 13% rispetto al 2023. Nel 2024 la 3A ha investito 30 milioni di euro per il rafforzamento del reparto latteria e un incremento della capacità produttiva complessiva del 20% - nuove linee UHT ed Esl - e per la creazione di un magazzino automatizzato per migliorare del 50% la capacità di stoccaggio delle merci e l’intera supply chain preservando la catena del freddo dei prodotti. «L’intenso lavoro di tutela del comparto con una giusta remunerazione e al tempo stesso di ristrutturazione e rilancio, sia produttivo che commerciale, compiuto in questi anni ha contribuito prima di tutto a fermare le chiusure delle aziende agricole», puntualizza Sequi. «Si sono poste così le basi di una nuova fase che oggi si traduce in numeri incoraggianti anche per il 2025: nel primo trimestre siamo già a 1,8 milioni di litri di latte in più. Affrontiamo, pertanto, il futuro con fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA