L’attacco sulle spalle di Pavoletti e Petagna 

La speranza, ora, è che Pavoletti abbia smaltito il fastidio al piede e che Petagna inizi finalmente a segnare. Il ko di Oristanio (dovrà star fermo almeno due mesi) è una mazzata per Ranieri in vista della sfida col Bologna. Come se già non bastassero la partenza di Luvumbo per la Coppa d’Africa (al via sabato in Costa d’Avorio) e i forfait di Lapadula (disponibile tra due domeniche a Frosinone nella migliore delle ipotesi) e Shomurodov (stessa tipologia di infortunio dell’ex Inter, ne avrà ancora per qualche settimana). Attacco ridotto all’osso, insomma, con il fantasista Mancosu che deve convivere con un fastidio al ginocchio destro e pure lui a rischio per domenica. Ieri si è allenato a parte e spera di recuperare almeno per la panchina. Pereiro - congelata la trattativa con la Ternana - potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto (anche se non ha giocato nemmeno un minuto in campionato e quando è stato impiegato in Coppa Italia è sembrato fuori giri). In pre allarme, intanto, i due talenti della Primavera Kingstone Mutandwa (classe 2003) e Vinciguerra (2005). E se verranno convocati, come assai probabile, le possibilità che possano poi esordire sono altissime.

Scenari

Dall’imbarazzo della scelta all’emergenza è un attimo. Ranieri dovrà inevitabilmente fare di necessità virtù là davanti e trovare un compromesso anche nell’economia della partita. Anche perché - il più delle volte - le scelte finali pesano quanto quelle iniziali, se non addirittura di più. Paradossalmente, la coppia Petagna-Pavoletti ha un suo perché vista l’affinità con la rifinitura dell’attaccante triestino. Le volte che si sono ritrovati uno a fianco all’altro hanno dimostrato un buon feeling. Anche se la tendenza di entrambi al lavoro sporco e alla ricerca maniacale del duello in area potrebbe spingerli a pestarsi spesso i piedi, per quanto uno sia più un attaccante di posizione e l’altro si esalti anche a campo aperto. L’esperienza in questi casi aiuta, le garanzie tecniche e tattiche non si discutono poi. L’incognita, semmai, è la tenuta. Riuscirebbero a reggere insieme il peso dell’attacco per novanta e passa minuti? Anche per questo Ranieri potrebbe decidere di alternarli nel corso del match, per non restare scoperto sul più bello. Coppia o staffetta, dunque: il dilemma ad Asseminello si trascinerà sino a domenica mattina.

Dalla Primavera

L’apporto di Viola o eventualmente Mancosu (e del centrocampo in generale) diventa, manco a dirlo, fondamentale. E potrebbe diventarlo - a gara in corso - anche quello dei due gioiellini della Primavera di Pisacane che salteranno - per l’occasione - la gara con i pari età della Lazio e si affacceranno per la prima volta nel calcio che conta. Lo zambiano Kingstone è la classica punta centrale, ha segnato sinora tre gol. Vinciguerra può svariare, invece, per tutto l’attacco, anche come doppio trequartista o esterno alto all’occorrenza. A sua volta, ha centrato il bersaglio in quattro circostanze. Ranieri li sta monitorando dall’inizio della stagione e se dovesse trovarsi nelle condizioni di farli giocare, non ci penserebbe due volte. Non tutti i mali vengono per nuocere?

RIPRODUZIONE RISERVATA