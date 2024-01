L’attacco sulle spalle del solito Soulé 

Frosinone attivo fra campo e mercato nell’avvicinamento al Cagliari. Dopo Nadir Zortea, che ha già svolto due allenamenti dopo l’ufficialità dall’Atalanta, il prossimo obiettivo è Alessio Zerbin: l’esterno del Napoli però non arriverà di certo in tempo per la partita di domani, visto che è impegnato nella Supercoppa in Arabia Saudita.

Il punto

Eusebio Di Francesco oggi terrà la rifinitura in mattinata a Ferentino: Jaime Báez e Anthony Oyono, che ieri pomeriggio hanno ancora svolto terapie, sono gli indisponibili certi. Nell’ultima seduta hanno poi lavorato a parte Kevin Bonifazi (uno degli acquisto di gennaio, già in campo lunedì a Bergamo), Pol Lirola e Ilario Monterisi, ossia i tre dubbi e tutti nel pacchetto arretrato. Per Zortea, viste le tante assenze, possibile esordio immediato col tecnico che ha spesso alternato difesa a tre e a quattro. I dubbi sono anche in attacco, dove più volte si sono alternati come centravanti i vari Walid Cheddira, Kaio Jorge e il recuperato Marvin Çuni. I giallazzurri, reduci da cinque sconfitte di fila in campionato, in avanti però hanno comunque dato risposte anche nel periodo negativo (non solo con Matías Soulé): è la difesa ad avere problemi con 39 gol subiti, almeno tre a partita nelle ultime quattro.