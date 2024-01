L’attacco rossoblù  sulle spalle di Petagna 

Fino a un mese fa o poco più, Andrea Petagna sembrava un corpo estraneo e in tanti, più o meno velatamente, ipotizzavano un viaggio di ritorno anticipato da Cagliari a Monza. Poi, complice la “moria” di attaccanti in casa rossoblù, il bomberone triestino si è caricato il reparto sulle spalle, punta da combattimento al servizio della squadra. Un gol, il primo, contro il Bologna e anche contro il Torino, nonostante la sconfitta, è stato tra i più positivi, anche se quell'unica rete all'attivo ha bisogno, il prima possibile, di avere una nutrita compagnia.

Solo contro tutti

Come con Lecce, Bologna e Frosinone, Petagna è stato schierato da Ranieri come prima e unica punta in un reparto offensivo ridotto ai minimi termini. Fuori Shomurodov, Oristanio e Luvumbo, con Lapadula che ha dovuto restare ai box per la frattura di due costole e sta ritrovando la condizione e con Pavoletti con qualche acciacco, è toccato a lui fare da punto di riferimento offensivo. Spesso da solo contro tutti. Come col Torino, quando il Cagliari in difficoltà lanciava lungo per i suoi 190 centimetri di stazza. Un primo tempo da battaglia, con Petagna a far da sponda agli inserimenti di Jankto. Nella ripresa, affiancato da Pavoletti prima e poi anche da Lapadula, ha continuato a giocare da pivot, centro di gravità attorno a cui far girare tutti gli altri. Per lui anche una conclusione, un diagonale poco dentro l'area: botta forte, ma non fortissima, e soprattutto centrale, troppo facile per Milinkovic-Savic. Una gara che ha messo in evidenza altre qualità, come dimostrano i 17 passaggi riusciti, ma anche e in particolare il fallo subito e i tre commessi e ancora i tre palloni recuperati. Ranieri, che ne aveva caldeggiato l'acquisto in estate, se lo tiene stretto. «Giocando entrerà sempre più in condizione», e infatti Petagna parte dall'inizio e, nelle ultime quattro partite, in tre circostanze è rimasto dentro fino al fischio finale. Sperando che, in questo girone di ritorno, arrivino anche i gol della salvezza.