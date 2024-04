L’attacco rossoblù non funziona È il 14° della serie A  

Il gol di Sulemana conferma il Cagliari come cooperativa del gol. Sono infatti 14 i marcatori diversi nella stagione rossoblù, superati in questa particolare classifica solo da Inter, Fiorentina (con 16 diversi giocatori a segno), Roma e Atalanta (a quota 15). L'altra faccia della medaglia è che ai rossoblù mancano, e tanto, i gol di un bomber. Anche col Verona i due attaccanti di ruolo, Lapadula e Shomurodov, sono rimasti a secco: per entrambi zero reti e nessuna conclusione nello specchio della porta. Per il peruviano e l’uzbeko solo 2 reti in stagione, dietro Pavoletti e Luvumbo a 4, ma davanti a Petagna, fermo a quota 1.

Dov'è il gol?

Trenta reti in trenta partite: il Cagliari ha, numeri alla mano, il quattordicesimo attacco della Serie A. Grazie ai gol che arrivano un po' da tutti. Non, però, dagli attaccanti. Non è un caso che i cannonieri rossoblù siano Pavoletti e Luvumbo, punte con appena 4 centri a testa. Guardando ai top scorer delle altre squadre, solo l'Empoli tiene questi ritmi, con il suo cannoniere Zurkowski a quota 4, mentre tutte le altre formazioni del massimo campionato hanno un giocatore con almeno 5 reti all'attivo. Pochi gol e poche conclusioni, perché il Cagliari soffre tantissimo proprio nel mettere i suoi attaccanti nelle condizioni ideali per tirare. Contro il Verona appena due conclusioni nello specchio, quella del gol di Sulemana e, nel finale, la “puntata” di Luvumbo. Uno che l'occasione spesso e volentieri se la crea da solo. E non è un caso che proprio l'angolano sia il rossoblù che più di tutti ha cercato e centrato lo specchio della porta in questa stagione. Anche se le 11 conclusioni totali di Zito lo relegano al 69° posto nella classifica di specialità della Lega. Dietro Luvumbo c'è Gaetano, con 9 conclusioni (e 3 gol), anche se l'ex Napoli ha giocato solo sei partite. A conferma della sua importanza per Ranieri, che spera di averlo presto a pieno regime.

Bomber a secco

Luvumbo e gli altri marcatori hanno otto giornate per superare le sole 7 reti di Pinilla e Sau, migliori marcatori rispettivamente nel 2013-14 e 2014-15.

