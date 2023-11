L’attacco più massiccio sui cieli di Kiev 

Kiev. La capitale ucraina si è svegliata di soprassalto, nel cuore della notte tra venerdì e sabato, bersagliata da un gigantesco sciame di droni, in quello che è stato definito «l’attacco più massiccio» dei russi sulla capitale ucraina dall’inizio dell’invasione. La contraerea ha rivendicato di averli distrutti quasi tutti, 74 su 75, ma in città si sono rivissuti momenti di terrore come non accadeva da tempo, con la popolazione senza elettricità per diverse ore.

Il raid del nemico, che ha provocato 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni, è arrivato tra l’altro in un giorno carico di ombre per gli ucraini, l’anniversario dell’Holodomor: la grande carestia di epoca staliniana che provocò la morte di milioni di persone negli anni Trenta. «Il nemico ha lanciato un numero record di droni d’attacco contro l’Ucraina, in direzione principale di Kiev», ha detto il comandante dell’Aeronautica ucraina, generale Mykola Oleshchuk. I cieli della città e delle aree circostanti sono stati sorvolati per sei ore dagli Shahed di fabbricazione iraniana in dotazione alle forze armate russe. Una parte dei residenti (e 17mila persone in tutta la regione) sono rimasti al gelo a causa dei blocchi alla rete elettrica, e i detriti dei droni abbattuti hanno provocato incendi e danneggiato edifici, incluso un asilo nido.

