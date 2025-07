L’attacco ha perso 34 reti, piace Di Stefano del Modena 

Cinque attaccanti in uscita per un totale di 34 gol: Fischnaller (14), Scotto (4), Zamparo (1), Varela (6) e Nanni (4). A questi va aggiunto l’esterno sinistro Guiebre (5 gol). In entrata invece hanno firmato per ora solo Alberto Lunghi, che di reti ne ha siglate 5 nella stagione passata con l’Arizgnano Valchiampo, e Luca Boni, al debutto tra i professionisti, dopo aver impressionato nella Primavera dell’Udinese.

Radio mercato dà un altro giovane in arrivo: Lorenzo Di Stefano, 23 anni, del Modena. Nell’ultimo campionato era in prestito al Campobasso dove in 31 gare ha firmato 7 reti risultando il migliore della squadra molisana dietro il bomber Di Nardo. Se l’operazione andasse in porto sarebbe sicuramente un’aggiunta importante, ma numericamente serve almeno un altro attaccante come ha sottolineato anche il tecnico Michele Pazienza dopo la sconfitta per 5-0 nell’amichevole col Venezia. In caso contrario la Torres sarà costretta a giocare con moduli che prevedono più trequartisti che punte, ma sarebbe comunque un rischio data anche la fragilità di Diakite. (g. m.)

