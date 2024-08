L’attacco di nuovo al centro del villaggio 

Il sinistro è caldo, la testa vincente. «In allenamento fa cose incredibili», ripetono i compagni, già pazzi di lui anche per i suoi modi garbati e il sorriso composto con cui si è approcciato al gruppo. Ha iniziato a farle pure in partita, Roberto Piccoli, protagonista nell’amichevole disputata dal Cagliari sabato a Modena, non solo per la rete del provvisorio 1-1. Gli è bastato un tempo per prendersi la scena al fianco di Luvumbo, sfruttando con tempismo e la giusta prepotenza gli spazi liberati dall’angolano e cercando in continuazione la porta avversaria. Eccolo, dunque, il 23enne bomber di prospettiva (ma con 95 presenze già in Serie A) attraverso il quale il Cagliari spera di costruire i nuovi successi. Con la consapevolezza che il futuro non può ancora prescindere dal passato. Perché gli allenatori cambiano, ma i gol provvidenziali di Pavoletti no, evidentemente. Il 2-2 al 93’ del capitano sembra un segnale del destino. E il fatto che entrambi i marcatori siano stati i due punti di riferimento là davanti (si sono dati il cambio nell’intervallo) addolcisce la prova generale opaca della squadra e certi svarioni in fase difensiva, considerata l’astinenza dello scorso campionato. Come se Davide Nicola avesse rimesso l’attacco al centro del villaggio.

Il bomber che ti aspetti

In coppia con Pavoletti contro il Como, da solo con i trequartisti Luvumbo e Felici alle sue spalle nel test col Catanzaro, quindi gomito a gomito con Zito l’altro ieri al “Braglia”. Nicola nei tre collaudi lontano dall’Isola lo ha provato in tutte le salse, insomma. Cercando da lui il colpo terminale, ma anche un contributo concreto alla squadra in fase di non possesso. Per l’ex attaccante del Lecce, arrivato al Cagliari attraverso l’Atalanta, è stato un crescendo continuo dal punto di vista atletico, e di conseguenza tecnico. Con il Modena sembrava assatanato. Subito il tentativo col sinistro ribattuto dal portiere, quindi il gol di testa sul cross chirurgico di Obert dopo l’apertura di Luvumbo (che gli liberava il campo portandosi dietro uno-due difensori, tre insieme a volte). Ancora col sinistro Piccoli ha sfiorato la doppietta sul finale di tempo, sotto gli sguardi soddisfatti dell’intero staff tecnico e del ds Bonato.

I muscoli del capitano

Poi c’è lui, sempre lui. Il sigillo di Pavoletti allo scadere della gara con il Modena vale molto più del pareggio, consente alla squadra di preparare il primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Carrarese con meno pressione (e apprensione). All’ultimo respiro. Un marchio di fabbrica, ormai. Sarà l’esperienza, sarà la necessità. Il capitano non perde tempo, lo ottimizza. Sa cogliere l’attimo e, soprattutto, non si arrende mai dimostrando una struttura mentale notevole, al di là dell’aspetto tecnico-tattico che pesa, e non poco. Perché se sta bene, Pavoletti fa la differenza anche a 36 anni (li compirà per l’esattezza fra tre mesi). Che sia part-time o a tempo pieno, il minutaggio è un dettaglio. Nicola lo ha capito sin dai primi allenamenti e sa di potersi fidare di lui ciecamente in qualsiasi momento. Aspettando anche i gol di Lapadula (o di chi per lui se dovesse cedere alle avances del Pisa e lasciare l’Isola), l’allenatore piemontese punta intanto sulla coppia Luvumbo-Piccoli, già battezzata nel pre-campionato e pronta al debutto in Coppa. Il Cagliari all’attacco.

