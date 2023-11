L’attacco di Confindustria: «Nessuna strategia per la crescita» 

Sul fronte dei tagli si alza un grido d'allarme diffuso, dalle imprese e gli enti locali. «Siamo nella rarissima occasione dove una manovra espansiva toglie risorse al sistema produttivo perché toglie l'Ace (Aiuto alla crescita economica, ndr)», 4,6 miliardi di euro, e «siamo in negativo di un miliardo», dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

A fronte di «ragionevoli» misure per i redditi bassi (taglio cuneo e Irpef, stima, daranno benefici tra 560 e 1.400 euro) mancano i sostegni agli investimenti privati e una strategia per la crescita. I tagli lineari preoccupano anche Comuni, Province e Regioni, che vedono i bilanci a rischio e non nascondono la paura di ridurre i servizi per i cittadini. «Scelte corrette», ma manca un legame con il Pnrr, osserva il presidente del Cnel Renato Brunetta: se ci fosse stato «avrebbe migliorato la nostra credibilità», anche a livello di mercati finanziari.

E se sul fronte degli investimenti pubblici c'è uno «sbilanciamento» a favore di progetti specifici, a partire dal Ponte sullo Stretto, le risorse destinate alla sanità - avverte il presidente della Corte dei conti Guido Carlino – non sono sufficienti e si rischia di rinviare le necessarie soluzioni strutturali ai problemi del sistema sanitario. Un fronte, quello della sanità, su cui resta alta la tensione anche per i tagli alle pensioni previsti in manovra: il confronto tra i sindacati e il ministro della Salute è iniziato, ma per ora lo sciopero del 5 dicembre resta confermato.

