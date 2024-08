L’attaccante Ricci e il portiere Atzeni per il Carbonia 

Carbonia. Il Carbonia è come un puzzle dalla composizione lenta perché occorre fare i conti con un bilancio limitato, sebbene a circa una settimana dall’inizio della preparazione atletica siano giunti in biancoblù altri due importanti giocatori che vanno a comporre una rosa quasi pressoché completa a disposizione dell’allenatore Diego Mingioni.

La società si è infatti aggiudicata in vista del prossimo torneo di Eccellenza le prestazioni dell’attaccante argentino, ma con passaporto italiano, Nicolas Ricci, ex Taloro Gavoi. Si tratta del centravanti che il club aspettava per rendere competitivo un reparto che occorreva integrare ben prima dell’inizio della nuova stagione. Ma le novità arrivano anche dal pacchetto arretrato, perché in porta vestirà presumibilmente la maglia numero 1 Mirko Atzeni. Originario di Santadi, è una vecchia conoscenza per il club sulcitano col quale ha militato in Serie D due anni fa nel corso della sfortunata stagione (culminata con la retrocessione) che vedeva alla guida dei minerari David Suazo, ex centravanti del Cagliari. Il portiere disputò una serie di partite nel girone di andata, in alcuni casi con ottime prestazioni, in altri con momenti sfortunati. Poi però seppe rifarsi alla grande dimostrando il suo valore quando vestì la maglia dell’Atletico di Uri. È pertanto sempre rimasto nel mirino del Carbonia e ha colto l’occasione di tornare.

«Confermiamo di essere un club con una elevatissima percentuale di giovani, forse la più alta al momento in circolazione», sottolinea il presidente Stefano Canu, «e siamo fermamente convinti di portare avanti questa politica sia per una filosofia nostra sia per evidenti ragioni di bilancio, che ci costringono a compiere scelte con oculatezza». Dopo la conferma del centrocampista Costantino Chidichimo, di Cocco, Sartini e del difensore argentino Matteo Broglia, sono giunti il brasiliano Wellington Caverzan, il torinese Samuele Mastropietro e il napoletano Christian Mancini. Non sono esclusi ulteriori colpi, ma al momento la rosa viene considerata ormai definita al 90 per cento. Fondamentale completarla dopo le partenze di Porcheddu, Dore, Basciu e Lambroni.

RIPRODUZIONE RISERVATA