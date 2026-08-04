L’Atp potenzia i servizi e apre al territorio 

Un’azienda solida, con i conti a posto e prospettive di sviluppo del trasporto pubblico più che interessanti, a partire dal potenziamento della linea museale e culturale, con l’estensione del servizio anche nelle giornate festive, al futuro Centro intermodale, destinato a diventare il nuovo capolinea delle linee urbane ed extraurbane, e il collegamento sperimentale di un “postalino” sulla Nuoro-Oliena, pensato per rafforzare la mobilità tra il capoluogo e il territorio. Sono solo alcuni elementi dell’assemblea dei soci dell’Atp, l’azienda trasporti pubblici cittadina che ha approvato il bilancio d’esercizio del 2025.

Alla riunione hanno preso parte il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, il presidente dell’Atp Gianni Pinna, il direttore generale Mauro Piras e gli organi di revisione. Il bilancio conferma l’equilibrio economico e patrimoniale dell’azienda, con un totale dell’attivo pari a 17.756.793 euro e un conto economico in pareggio per 6.266.676. Le nuove linee urbane interesseranno in particolare il collegamento con il Centro commerciale naturale, Mughina e Monte Jaca, oltre all’asse di sviluppo che comprende viale Repubblica, via Don Bosco e l’area produttiva di Pratosardo.

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