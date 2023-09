LaTorres non si ferma più 

Sestri Levante 0

Torres 1

Sestri Levante (4-3-3) : Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Gala; Forte (39’ st Conti), Toci (20’ st Busatto), Candiano. In panchina Raspa, Sias, Grosso, Ghigliotti, Nenci, Masini, Troiano, Grilli, Cericola. Allenatore Barillari.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli (26’ Fabriani), Dametto; Zecca, Giorico, Kujabi, Pelamatti; Ruocco (17’ st Mastinu); Diakite (17’ st Fischnaller), Scotto (32’ st menabò). In panchina Garau, Liviero, Lora, Masala, Siniega, Nunziatini, Sanat, Pinna, Cester, Fabriani. Allenatore Greco.

Arbitro : Totaro di Lecce.

Rete : secondo tempo 2’ Zecca.

Note : ammoniti Dametto, Fabriani, Diakite, Oliana, Troiano. Recupero 1’ pt-4’ st.

Carrara. Percorso netto. Primato solitario a punteggio pieno. La Torres vince anche a Carrara contro il Sestri Levante trasformando in oro la rete di Zecca in apertura di ripresa nell gara meno brillante tra quelle di questo avvio di campionato. Un successo che conferma la capacità di soffrire, il cinismo e anche un pizzico di fortuna dei rossoblù in questa stagione.

Primo tempo

Gara in affanno nel primo tempo. Il Sestri Levante gioca veloce e spesso di prima. La Torres appare più lenta. Prova qualche cambio di lato per trovare varchi ma soffre i padroni di casa che al 18’ potrebbero passare in vantaggio se il portiere Zaccagno non compisse una prodezza deviando sulla traversa la conclusione di Forte.A conti fatti più occasioni per i liguri, al tiro con Toci (blocca Zaccagno) e Pane (diagonale largo), che per la squadra sassarese, capace di costruire una bella azione solo al 40’ su ripartenza di Kujabi a sinistra che serve al centro per l’accorrente Zecca impreciso però al tiro. Da segnalare l’uscita a metà tempo di Antonelli per infortunio.

Nella ripresa

Proprio Zecca sblocca la partita nella ripresa ricevendo un assist di petto da Ruocco: tiro nell’angolino basso destro e rete. Coi cambi in avanti (Mastinu, Fishnaller e Menabò) il tecnico Greco riesce a mantenere l’iniziativa e soprattutto spinge i suoi ragazzi a fare un pressing alto. Il Sestri Levante si rende pericoloso solo con un’incornata di Forte che sfiora il palo.La Torres potrebbe raddoppiare con Ruocco al 59’ (tiro troppo telefonato) e con Zecca in chiusura di gara, che però non riesce a liberarsi di Turno. Finisce col successo: e domenica c’è la sfida in trasferta alla Juve Next Gen.

RIPRODUZIONE RISERVATA