«L’atomica crimine contro l’umanità» 

Roma. L’ottantesimo anniversario dell’attacco atomico su Hiroshima è l’occasione per ripetere che il mondo, oggi come non mai attraversato da nuove tensioni, deve impegnarsi al massimo perché una catastrofe del genere non si ripeta mai più. È un appello che rilancia anche l’Italia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «L’uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l’umanità», è il monito del capo del Stato, mentre Papa Leone XIV avverte che la «sicurezza basata sulla minaccia della reciproca distruzione» è «illusoria».

Il ricordo

La città giapponese, che il 6 agosto 1945 fu incenerita da un ordigno nucleare americano, il primo mai lanciato nella storia, come ogni anno ha onorato il ricordo di quell’evento spartiacque del XX secolo, alla presenza dei rappresentanti di un centinaio di Paesi. Alla cerimonia non erano presenti gli emissari di potenze nucleari: Cina, Russia e Pakistan. Un’assenza significativa, in una fase in cui le minacce atomiche sono tornate a fare parte della retorica di alcuni governi, a partire proprio da Mosca, sullo sfondo del conflitto in Ucraina. In quest’ottica Mattarella, nel suo messaggio di commemorazione per Hiroshima e Nagasaki, ha voluto guardare anche al presente, a uno «scenario segnato da guerre, crescenti tensioni e contrapposizioni». Il presidente della Repubblica ha in particolare posto l’accento sulla necessità di «non abbandonare l’architettura globale del disarmo e della non proliferazione delle armi nucleari», che costituisce uno dei «cardini del sistema multilaterale faticosamente costruito nel secondo dopoguerra». Per questo, ha sottolineato, l’Italia rilancia la centralità del Trattato di Non Proliferazione, ratificato 50 anni fa, ribadendo «l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, con la valorizzazione degli organismi internazionali di controllo predisposti a questo scopo».

Stop alle armi

Del Trattato di non proliferazione come «pietra angolare globale» ha parlato anche l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas, denunciando il ritorno ad una «retorica nucleare irresponsabile, l’espansione opaca degli arsenali nucleari e nuovi attori che cercano di dotarsi di capacità nucleari». L'obiettivo di Bruxelles in questo quadro è «sostenere l’entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale dei test nucleari e preservare e riaffermare l’attuale moratoria sulle esplosioni nucleari a scopo di prova». Inoltre, l’Ue chiede «un rinnovato dialogo strategico e misure concrete per un’ulteriore riduzione degli arsenali nucleari, dato che l’ultimo strumento di controllo delle armi nucleari rimasto, il nuovo trattato Start, scadrà nel febbraio 2026». Un pensiero alle vittime di Hiroshima, ma con lo sguardo rivolto all’instabile attualità, è stato rivolto anche da Papa Prevost: «Desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che ne hanno subito gli effetti», ha detto il pontefice, sottolineando che «nonostante il passare degli anni, quei tragici avvenimenti costituiscono un monito universale contro la devastazione causata dalle guerre e in particolare dalle armi nucleari».

La veglia

Dalle 8 di ieri fino alla stessa ora del 9 agosto (in Italia dall’1 di ieri alle 4 di sabato), il Vaticano ha promosso una veglia di preghiera che durerà 75 ore e che unisce persone di tutto il mondo e invita alla preghiera anche per tutte le vittime dei conflitti in corso. Due luoghi simbolici, la Cappella del Sacro Cuore di Gesù e Maria a New York e la Cappella di Nostra Signora di Nagasaki (Hibaku no Maria) nella Basilica di Urakami, resteranno aperti a tutti per la preghiera e l’accoglienza. È anche possibile partecipare a distanza inviando la propria preghiera online. La Veglia è stata organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio insieme dall’Arcidiocesi di Nagasaki e in collaborazione con il Movimento dei Focolari, volontari e altre organizzazioni.

