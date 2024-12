L’atmosfera natalizia colorerà il weekend 

Il centro di Iglesias si prepara ad accogliere il weekend pre-natalizio con entusiasmo e una programmazione ricca di eventi. Da piazza Sella, dove fino al 24 dicembre resteranno aperti i tradizionali mercatini natalizi, fino alle strade del centro città, il calendario prevede manifestazioni pensate per portare gioia e allegria sia ai più piccoli che agli adulti.

C’è una grande regia dietro agli eventi e all’organizzazione delle casette del mercatino, che è costituita dal Consorzio Iglesias Città Regia, con il patrocinio del Comune di Iglesias, che da un anno a questa parte ha preso le redini e con grande fatica, sfidando la crisi e il maltempo, ha messo su un programma di appuntamenti che animeranno la piazza ogni giorno e concedendo acquisti per tutte le tasche.

«Quest’anno abbiamo introdotto i tavoli all’esterno e incrementato l’offerta della parte food - spiega Giuseppe Pilloni, presidente del consorzio – Dal canto nostro pensiamo che i mercatini siano di supporto alla città per creare quella magia natalizia di cui abbiamo bisogno, far giocare i bambini ma anche far distrarre gli adulti che possono fare delle degustazioni, mangiare un Mustazzeddu, acquistare un panettone ma sopra tutto curiosare nelle bancarelle degli hobbisti e non con tutte le loro offerte». I commercianti delle bancarelle si dicono molto soddisfatti dell’organizzazione, definendola ancora più accurata rispetto agli anni precedenti. «Vogliamo offrire occasioni per ritrovare una sana aggregazione all’aperto, che purtroppo negli ultimi anni è andata perdendosi» conclude Pilloni. Appuntamento domani con la street band di Berchidda, mentre nei giorni successivi si potrà assistere a spettacoli circensi.

