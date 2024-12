L’atmosfera cupa in via Ghibli: «Una tragedia incomprensibile» 

Il segno della croce, il passo che rallenta quasi in automatico. Poi si ferma per qualche istante, mentre lo sguardo commosso e incredulo si posa lì, al quarto piano del palazzone coi mattoncini rossi coperti dall’impalcatura. «Non ci posso credere, è una tragedia senza senso. Non li conoscevo bene ma so che erano brave persone», sussurra la donna avanti con gli anni che trascina il carrellino della spesa nel marciapiede adiacente al giardinetto; nell'altro, col citofono e quel campanello a cui nessuno più risponderà, già di prima mattina è un continuo viavai dei carabinieri del Ris. Con le tute bianche e i trolley contenenti tutto ciò che si spera possa dare una risposta ai corpi dei due coniugi trovati senza vita giovedì pomeriggio.

Il sopralluogo

Non è bastata l’autopsia: un quarto d’ora circa dopo le nove il sigillo bianco dell'abitazione messa sotto sequestro viene tagliato per consentire i nuovi rilievi, che vanno avanti sino a dopo mezzogiorno. Cercano risposte, gli agenti del reparto investigazioni scientifiche, e anche chi, due giorni dopo, entra ed esce da quel palazzo finito al centro della cronaca, sforzandosi di fare la vita di sempre. Nonostante tutto.

I vicini di casa

Nessuno sembra avere troppa voglia di parlare, in questo sabato mattina nuvoloso e particolarmente movimentato. Pochi commenti, quasi strappati, di chi si limita più che altro a dire che Luigi Gulisano e la moglie Marisa Dessì fossero entrambi piuttosto riservati. Nessun amico nelle case vicine, due figli - Claudio e Davide - che pare fossero stati entrambi adottati da piccolini, col primo che raccontano andasse spesso in visita dai genitori. Ne parlano nelle vie limitrofe, di quanto accaduto, al bar e pure mentre si fa la fila davanti alla pescheria su quattro ruote piazzata a pochi metri dal luogo del ritrovamento. «Una disgrazia, povera famiglia», dice l'ultimo arrivato. E quelli prima annuiscono: «Brava gente davvero, sempre molto cordiali ed educati». Fa sicuramente uno strano effetto, vedere la Ds 9 bianca ferma nei parcheggi davanti al palazzo: era di Luigi, che tutti chiamano Gino, e racconta la sua passione per le belle macchine. Al secondo piano, Maria Rosaria, l’anziana e cordiale proprietaria che s'affaccia alla porta, racconta di incontri saltuari: «Erano molto appartati, vivevano per conto loro, non avevano fatto amicizia con nessuno», spiega ferma all’ingresso. Marisa, che aveva combattuto a lungo con il cancro, la si vedeva ogni tanto giù per raccogliere qualche panno. Luigi andava alle riunioni condominiali, «ma non parlava quasi mai e scappava subito. Non si facevano mai vedere, non erano persone molto aperte». E prima di richiudere la porta alle spalle scuote il capo: «È una cosa molto brutta, che mi ha colpito tanto. Non ho ancora avuto il coraggio di salire». Prende fiato: «Spero solo non l'abbiano fatto di proposito».

Il giallo

È un rincorrersi di domande e stupore, che salgono tra un piano e l’altro e rimbalzano tra quei pianerottoli che raccontano l’arrivo del Natale ma non aiutano a capire. «Sono molto dispiaciuta, non so davvero cosa pensare. Con Marisa parlavo poco, diciamo che era abbastanza riservata, con Gino avevo un rapporto cordiale e più amichevole»: è il massimo che arriva dall'appartamento sotto quello dove è avvenuta la tragedia. Dove la coppia di anziani - secondo i bene informati - stava già programmando il pranzo del 25 in famiglia.

Gita per prendere funghi

Avevano anche già pensato al Capodanno, prenotato a Orosei, e salta fuori anche l’idea di una nuova gita in compagnia di un nipote prevista per venerdì mattina: il giorno dopo il ritrovamento dei corpi nello studio e l'arrivo del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare i decessi. Sarebbero dovuti andare a cercare i funghi, nel nuovo appuntamento evidentemente saltato. Nessun accenno a eventuali indizi che facciano pensare a un gesto volontario, non sicuramente davanti a un’agenda di appuntamenti già scritti e spazzati via all’improvviso. Con quella stessa riservatezza che avevano da vivi e li ha visti anche andarsene via. Tra il muoversi incessante degli uomini avvolti nelle tute bianche che dall'appartamento di via Ghibli hanno prelevato anche una stampante.

RIPRODUZIONE RISERVATA