L’Atletico Uta vince e resta al comando Il Real Putzu va a segno quattro volte 

L’Atletico Uta 1984 regola agevolmente la Pol. Santa Lucia Barrali e mantiene il comando dell’Open Uisp. Nel girone A dell’Over il Real Putzu è la nuova leader, mentre l’Ales, nonostante il rinvio della seconda di ritorno, conserva il primato del girone B.

All’inseguimento

Si conferma in vetta nel girone unico dell’Open l’Atletico Uta 1984, che si sbarazza con un pokerissimo della Polisportiva Santa Lucia Barrali, ultima con quattro punti. La Nino Disario Villacidro si aggiudica il big match della seconda di ritorno (2-0 Sulla Pol. Strovina Sanluri) e guadagna il secondo posto staccando proprio i sanluresi, fermi a tredici punti e superati dalla Pizz’a Manetta Capoterra (4-0 sulla Stella Rossa Villacidro). Rinviata invece al prossimo 2 marzo la sfida tra Futura 2000 Villasor e Real Putzu. Nel prossimo turno spiccano il derby di Villacidro e lo scontro diretto tra Real Putzu e Pol. Strovina Sanluri.

La capolista

Grazie al 4-2 esterno sugli Amatori Guspini il Real Putzu conquista la vetta del girone A degli Over a quota sedici punti. Superato l’Asd Seddori (che ha riposato) e che viene agganciato al secondo posto dalla Monreale Calcio, vittoriosa per 2-0 sui 4 Mori Samassi. Rinviata al 1° marzo la sfida tra Arbus Costa Verde e Atletico Uta 1984. Nel girone B l’Ales mantiene quattro punti di vantaggio sulla seconda. Il 2-0 sul Nurri nella gara di recupero disputata la settimana scorsa ha permesso di incrementare il distacco, nonostante il rinvio della gara con la Pol. Villamarese 2023 al prossimo 2 marzo. Dietro infatti la Pol. Guasila 2022 non va oltre il pari seppur spettacolare con la Pol. Isili per 4-4, vanificando le sue chance di accorciare sulla capolista. Stesso discorso per il Sant’Andrea Frius, che a Gesturi si deve accontentare dello 0-0: un pareggio che vale il terzo posto, ma che suona come una mezza sconfitta visto che non ha agganciato la seconda piazza. Successo pesante per il Villanovafranca, che nella sfida tra pericolanti con il Nurri vince e avvicina la terz’ultima posizione occupata dal Gesturi. Nel prossimo turno la capolista Ales può allunga:re riceverà proprio il Villanovafranca, mentre è più complicato l’impegno per la Pol. Guasila 2022, che farà visita alla Pol. Villamarese 2023.

