L’atletico uta 1984 parte col botto 

Al via i campionati Uisp. Dopo l’antipasto delle Coppe (Coppa nazionale e Coppa Amatori), che ha visto le venticinque squadre impegnate dai turni preliminari alle finalissime da disputare in data ancora da stabilire, sabato hanno preso avvio i due tornei Open (a girone unico) e Over (gironi A e B).

Secca vittoria

Il primo turno di campionato è coinciso con la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” e in tutti i campi si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime di femminicidio e in particolare di Giulia Cecchettin, ultima tra le vittime. Nel girone unico dell’Open il big match tra Atletico Uta 1984 e Stella Rossa (finalista di Coppa nazionale) si chiude con un netto 3-0 per i padroni di casa. Abdul, Ena e Pillitu regalano il primo successo e la provvisoria testa della classifica ai biancoverdi, che in questo modo lanciano un messaggio forte al campionato. Rinviata (a data da definirsi) per indisponibilità del campo di gioco invece l’altra sfida di cartello della prima giornata tra le favoritissime Nino Disario Villlacidro e Real Putzu. Nel segno del pareggio le altre due sfide che hanno chiuso il turno di esordio del torneo: termina a reti bianche la sfida tra la matricola Pizz’a Manetta Capoterra (fresca finalista della Coppa Amatori) e la Polisportiva Strovina Sanluri, mentre Futura 2000 Villasor e Polisportiva Santa Lucia Barrali siglano un pirotecnico 2-2.

Nessun pareggio

Tre vittorie su tre hanno contraddistinto il primo turno del girone A dell’Over. Esordio positivo del Monreale Calcio, che nell’anticipo del venerdì ha superato con un secco 3-0 l’Arbus Costa Verde. E 3-0 è anche il risultato con cui il Seddori a sorpresa ha battuto il detentore del titolo di categoria Real Putzu. Partita mai in discussione per i biancorossi a segno con Zedda, Masili e Mallocci. Una doppietta di Cossu ha sancito la vittoria degli Amatori Guspini contro i 4 Mori Samassi. L’Atletico Uta 1984 ha rimandato l’esordio nel torneo poiché ha osservato il suo turno di riposo.

Nessun pareggio nemmeno nel girone B, dove l’Ales si conferma tra le favorite e non fallisce la trasferta a Nurri: 3-0 il risultato grazie alle reti di Podda, Fanari e Scintu. Cinque reti hanno invece animato la sfida tra Polisportiva Villamarese 2023 e Polisportiva Isili, con gli ospiti che hanno strappato il successo finale per 3-2. Con un risultato all’inglese il Gesturi comincia bene il suo cammino in campionato superando il Villanovafranca (2-0). Parte col piede giusto anche la Polisportiva Guasila 2022 che di misura (2-1) si aggiudica il confronto con il Sant’Andrea Frius. Nel prossimo weekend fari puntati sulla sfida di vertice tra i guasilesi e la Polisportiva Isili.

Prossimo turno

Questo il programma del prossimo turno previsto sabato 2 dicembre. Categoria Open: Polisportiva Santa Lucia Barrali-Atletico Uta 1984; Stella Rossa Villacidro-Pizz’a Manetta Capoterra; Polisportiva Strovina Sanluri-Nino Disario Villacidro; Real Putzu-Futura 2000 Villasor.

Categoria Over (girone A): Real Putzu-Amatori Guspini; 4 Mori Samassi-Monreale Calcio; Arbus Costa Verde-Atletico Uta 1984. Riposa il Seddori. Categoria Over (girone B): Polisportiva Isili-Polisportiva Guasila 2022; Sant’Andrea Frius-Gesturi; Villanovafranca-Nurri; Ales-Polisportiva Villamarese 2022.

