L’Atletico Uri vola agli ottavi 

L’Atletico Uri accede agli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Questo è l’esito del doppio confronto con le cugine della Torres, entrambe inserite nel girone 14. Dopo il successo della sfida di andata (decisa da un gol di Saba nel finale) disputata due settimane fa al Ninetto Martinez di Uri, le giallorosse del neoallenatore Mario Desole hanno conquistato la vittoria (esterna) anche al Comunale di Li Punti, nella gara di ritorno di sabato, terminata 2-0. In avvio, l’autorete di Bartolocci al 2’ e il gol di Miotto al 7’, decidono il match e il passaggio del turno. Domenica c’è l’esordio in campionato per le due squadre sarde nel girone A della Serie C.

Eccellenza

Mercoledì intanto l’Eccellenza apre i battenti: alle 17,30 a Oristano si terrà la presentazione dei calendari di campionato e Coppa Italia. La nuova stagione 2026/2027 dovrebbe partire il 25 ottobre senza Fc Alghero, Pgs Audax Frutti d’Oro, Castello Cagliari, Porto Rotondo, e il Caprera, la società più longeva del calcio femminile sardo: dopo 38 anni di attività infatti la squadra del patron Roberto Cau ha perfezionato la fusione con l’Ilvamaddalena, una delle new entry di questa stagione, assieme a Futura Calcio Sales (associata con il Castello Cagliari), Ossese, Arzachena, Blue Wonder S. Maria Coghinas, e al Cagliari Calcio, che torna in Eccellenza dopo tre anni. Confermata la partecipazione per Real Sun Service (detentrice del titolo), Tortolì, Gioventù Assemini, Maracalagonis, Simaxis e Marzio Lepri Torres.