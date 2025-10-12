L’Atletico Uri supera il Calangianus due reti per muovere la classifica 

Atletico Uri 2

Calangianus 0

Atletico Uri (4-4-2): Atzeni, Federico Piga, Dore, Canavessio, Brondani da Luz, CarloPiga, Lambroni (14’ st Leomanni), Arnaudo, Campana (36’ st Fabio Scanu), Giovanni Piga (28’ st Luigi Scanu), Ricci. In panchina Marcomini, Virdis, Ravot, Lubrano, Basciu, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.

Calangianus (4-3-3): Congiunti, Serra, Secci, Perez (45’ st Delogu), Asara, La Rosa, Tusacciu (22’ st Zannetti), Mania (41’ st Pirina), Mauro, Valentini (24’ st Tamponi), Moreo. In panchina Coscione, Giagheddu, Concas, Inziana, Azzena. Allenatore Simone Marini.

Arbitro : R osanna Barabino di Sassari.

Reti : pt 42’ Ricci; st 45’ Canavessio.



Uri. Prima vittoria stagionale casalinga per l’Atletico Uri, che batte 2-0 un buon Calangianus. Sul sintetico del Ninetto Martinez, i ragazzi di Massimiliano Paba hanno controllato il palleggio ospite con belle verticalizzazioni, che hanno portato a segnare le due reti al termine dei due tempi. Al 42’ Ricci (ottima la sua prova) addomestica un pallone dal limite e fa partire un destro che non lascia scampo a Congiunti. Al 60’ Ricci scatta sulla sinistra, tocco indietro per l'accorrente Giovanni Piga e Asara salva in corner. Anche due traverse colpite dai padroni di casa. Al 71’ Ricci per Federico Piga, che centra il legno. Al minuto 83 ancora Ricci, che si mette in proprio e colpisce la traversa dai 20 metri. Al 90’ corner dalla sinistra e Canavessio trova la deviazione vincente di testa.



RIPRODUZIONE RISERVATA