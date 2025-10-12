VaiOnline
Al Martinez.
13 ottobre 2025 alle 00:34

L’Atletico Uri supera il Calangianus due reti per muovere la classifica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Uri 2

Calangianus 0

Atletico Uri (4-4-2): Atzeni, Federico Piga, Dore, Canavessio, Brondani da Luz, CarloPiga, Lambroni (14’ st Leomanni), Arnaudo, Campana (36’ st Fabio Scanu), Giovanni Piga (28’ st Luigi Scanu), Ricci. In panchina Marcomini, Virdis, Ravot, Lubrano, Basciu, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.
Calangianus (4-3-3): Congiunti, Serra, Secci, Perez (45’ st Delogu), Asara, La Rosa, Tusacciu (22’ st Zannetti), Mania (41’ st Pirina), Mauro, Valentini (24’ st Tamponi), Moreo. In panchina Coscione, Giagheddu, Concas, Inziana, Azzena. Allenatore Simone Marini.
Arbitro : R osanna Barabino di Sassari.
Reti : pt 42’ Ricci; st 45’ Canavessio.


Uri. Prima vittoria stagionale casalinga per l’Atletico Uri, che batte 2-0 un buon Calangianus. Sul sintetico del Ninetto Martinez, i ragazzi di Massimiliano Paba hanno controllato il palleggio ospite con belle verticalizzazioni, che hanno portato a segnare le due reti al termine dei due tempi. Al 42’ Ricci (ottima la sua prova) addomestica un pallone dal limite e fa partire un destro che non lascia scampo a Congiunti. Al 60’ Ricci scatta sulla sinistra, tocco indietro per l'accorrente Giovanni Piga e Asara salva in corner. Anche due traverse colpite dai padroni di casa. Al 71’ Ricci per Federico Piga, che centra il legno. Al minuto 83 ancora Ricci, che si mette in proprio e colpisce la traversa dai 20 metri. Al 90’ corner dalla sinistra e Canavessio trova la deviazione vincente di testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna