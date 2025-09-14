L’atletico Uri stecca la prima gara in casa La sfida tra le debuttanti va al Lanusei 

ATLETICO URI 0

LANUSEI 2

Atletico Uri (4-3-1-2) : Baldazzi (22' st Atzeni), Ravot (32' st Francesco Dore), Federico Piga, Canavessio, Brondani, CarloPiga (36' st Lambroni), GiovanniPiga (14' st Monti), Arnaudo, Ricci, Scanu (9' st Basciu), Leomanni. In panchina Virdis, Adriano Dore, Ventricini, Gambacorta. Allenatore Massimiliano Paba.

Lanusei (4-3-3) : Dyguda, Haas, Mameli, Gomez Caeiro, Rossato, Caredda, Martins, Mereu (32' st Federico Usai), Kouadio, Lusa, Menezes Trindade (39' st Serra). In panchina Marchetta, Francesco Usai, Loi, Doneddu, Paderi, Arras, Doumbouya. Allenatore Alberto Piras.

Arbitro : Riccardo Luca Delfino di Roma 1.

Reti : 5' Menezes Trindade, 32' st Martins.



Uri. La matricola terribile Lanusei sbanca per 2-0 il Ninetto Martinez di Uri. Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura dei ragazzi di Alberto Piras, che con una rete per tempo batte l'Atletico. Partita ben giocata dal punto di vista agonistico, con tre cartellini gialli per parte. In campo, si sono affrontate due squadre che arrivavano da due categorie differenti, i padroni di casa in Serie D, gli ospiti in Promozione, ma proprio questi ultimi sono riusciti a partire meglio, sbloccando il risultato dopo 5' con una punizione del brasiliano Caetano Menezes Trindade. Poco dopo, Canavessio ha la palla buona per il pari, ma la mira è imprecisa. Al 37', Giovanni Piga ribatte sulla linea una deviazione ospite su azione d'angolo.

La ripresa

In avvio di ripresa, su una palla recuperata, l'altro brasiliano, Francis Martins potrebbe raddoppiare: la potenza c'è, la precisione no. Ma al 77', arriva il raddoppio del Lanusei, proprio con Martins, che su una palla spiovente si inventa la rovesciata che chiude il match. A quattro minuti dalla fine, Basciu ha la palla per rimettere tutto in discussione, ma la difesa ogliastrina si salva. Il risultato non cambia più e capitan Caredda e compagni possono festeggiare i primi tre punti, mentre l'Atletico tornerà al lavoro per rimediare a questa falsa partenza davanti al pubblico di casa.



