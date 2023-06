L’Atletico Uri riparte da Paba 

La Cos che lavora in silenzio per il rafforzamento della squadra, l’Arzachena impegnata sul suo futuro dopo le dimissioni del presidente Maurizio Felugo e dell’allenatore Marco Nappi. L’Atletico Uri, protagonista di una miracolosa salvezza, ha confermato l’allenatore Massimiliano Paba, già protagonista con il Latte Dolce. La squadra sarà rafforzata. Intanto è arrivato il centrocampista italo-brasiliano Clayton Valentini

L’allenatore manager della Costa Orientale Sarda Francesco Loi e i suoi collaboratori sono a lavoro. Probabile il trasferimento del difensore Lorenzo Loi al Villasimius. Davide Moi, lascerà invece il calcio giocato per entrare nello staff tecnico. Per il resto è tutto top secret. «Abbiamo diversi nomi sul taccuino ma non possiamo dire chi sono», sottolinea il tecnico. «Stiamo lavorando, siamo attenti sul mercato». Sul futuro dell’Arzachena, intanto, è tutto ancora da decidere. Dopo le dimissioni di Felugo e di mister Nappi, è calato il silenzio. Si attende solo l’arrivo di nuovi dirigenti che potrebbero rilevare la società. In questo contesto, non è da escludere che quella che si presenterà all’avvio della prossima stagione di Serie D, sarà una squadra molto diversa da quella protagonista nell’ultima stagione con la conquista dei playoff. Inutile al momento fare previsioni.

