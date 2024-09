L’Atletico Uri riacciuffa il Terracina all’86’ 

Atletico Uri 1

Terracina 1

Atletico Uri (4-3-1-2) : Cherchi; Ravot, Pisano, Rossetti, Jah; Anedda (31' st Dore), Melis (29' st Fedele), Attili; Fiorelli (9' st Mari); De Cenco, Demarcus. A disposizione Polato, Pionca, Piga, Animobono, Tuveri, Basciu. Allenatore Mura.

Terracina (4-3-3) : Uva; Franco, Vecchio, Ricci, Di Lazzaro (33' st Cannatella); Riccio (5' st Tonni), Martino, Rustichelli (22' st Tecchia); Sadaj (33' st Bocchetti), De Martino, Accietto (41' st Ronci). A disposizione Truppo, Palladino, Rosato, Reddavide. Allenatore Palo.

Arbitro : Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Reti : 22' st Accietto, 41' st De Cenco.

Note : 300 spettatori. Espulso Jah (A). Ammoniti Melis (A), Vecchio, De Martino e Tecchia (T). Recupero 1' pt + 4' st.

Finisce 1-1 il match tra Atletico Uri e Terracina disputato al Peppino Sau di Usini. Secondo match casalingo e secondo punto stagionale per i ragazzi di Massimiliano Paba, ieri in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal vice Francesco Mura.

Primo tempo

Ci prova subito De Martino, ma la mira non è precisa. Al minuto 11, Accietto interviene su un traversone, ma non inquadra lo specchio della porta. L'Atletico cerca di creare qualche grattacapo alla retroguardia laziale, ma con poco costrutto. Al 25', Cherchi è pronto a deviare in corner una conclusione di Riccio. Cinque minuti dopo, è De Cenco a provare l'incornata, sfiorando il montante. Al 42', la conclusione mancina di Sadaj è alta.

La ripresa

In apertura di ripresa è Anedda a non inquadrare la porta. La palla buona arriva a Pisano, che da ottima posizione calcia male un traversone di Fiorelli. Al 67', ospiti in vantaggio con Accietto, che capitalizza nel migliore dei modi una ripartenza. Cinque minuti dopo, Ravot pesca Mari, ma il suo colpo di testa è alto. Al 77', padroni di casa in casa in dieci per l'espulsione di Jah. Quattro minuti dopo, Accietto ci prova ancora, ma la mira è alta. Serrate finale con l'Atletico che cerca il pari. A quattro minuti dalla fine, arriva il meritato pareggio dei giallorossi, con la girata in area di De Cenco che batte l'incolpevole Uva.



RIPRODUZIONE RISERVATA