L’Atletico Uri riacciuffa il Tempio 

ATLETICO URI 2

TEMPIO 2



Atletico Uri (4-2-3-1): Cherchi, Ravot, Lintas (32' st Marini), Iacob, Brondani Da Luz, Giovanni Piga, Federico Piga (10' st Lambroni), Campana, Mundrinski, Leomanni (29' st Carlo Piga), 11 Ricci (19' st Fabio Scanu). A disposizione Atzeni, Dore, Canavessio, Meloni, Carta. Allenatore Massimiliano Paba.

Tempio (4-4-1-1) : Idrissi, Malesa, Gning, Bringas, Sosa, Sanna, Masia (24' st Montisci), Coradduzza, Lemiechevsky (38' st Castagnares), Spano (29' st Caverzan), Casu. A disposizione Inzaina, Solinas, Nativi, Linaldeddu, Carboni, Fara. Allenatore Giuseppe Cantara.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : 38' Campana, 43' Masia, 4' st Lemiechevsky, 50' st Mudrinski.



Uri. L’Atletico Uri acciuffa nei minuti di recupero il Tempio: finisce 2-2 al termine di una sfida tiratissima. Padroni di casa avanti al 38' con Campana, pronto al tap-in dopo la respinta di Idrissi su conclusione di Federico Piga innescato da Ravot. Passano cinque minuti e i galluresi pareggiano con Masia, che approfitta di un'amnesia difensiva giallorossa su rimessa laterale e insacca. Gli ospiti completano la rimonta al 49' con Lemiechevsky, che dal limite la mette sotto l'incrocio dei pali. L'Atletico ci prova fino alla fine e nel quinto minuto di recupero Mudrinski trova la zampata decisiva.



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