L’atletico uri prova a scappare ma il trastevere lo raggiunge 

Atletico Uri 1

Trastevere 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Cherchi; Jah, Rossetti (47’ st Fadda), Piacente; Anedda, Fedele, Attili, Pisano; Tuveri (8’ st Mari); Bah (8’ st Melis), De Cenco. A disposizione Renna, Dore, Ravot, Piga, Fiorelli, Basciu. Allenatore Massimiliano Paba.

Trastevere (3-5-2) : Manni; Schettini, Giordani, Mattia; Conte, Crescenzo, Compagnone, Calderoni (21’ st Dincoronato), Fragnelli (8’ st Iacoponi); Vaccà (19’ st Marsili), Lorusso. A disposizione Lazzarini, Mocanu, Mariani, Angelilli. Allenatore Andrea Cerquetani (Marco Bernardini squalificato).

Arbitro : Sabatino Ambrosino di Nola.

Reti : pt 12’ Fedele, 15’ Vaccà.

Note : ammoniti Jah, Mari e Paba (A), Schettini e Compagnone (T); spettatori 400 circa; angoli 5-4 Traste-

vere; recupero 1’ pt + 6’ st.



Usini. Al Peppino Sau di Usini finisce 1-1 tra Atletico Uri e Trastevere, con i ragazzi di Massimiliano Paba che allungano la striscia positiva di risultati. Padroni di casa in vantaggio al 12’ con Fedele, che infila Manni non avendo la retroguardia romana liberato l’area su un’imbucata di Attili. Ma il Trastevere non ci sta e pareggia tre minuti dopo con una ripartenza capitalizzata da Vaccà. Al 23’ De Cenco chiama il portiere all’intervento. Al 56’ Melis in acrobazia non inquadra, di poco, lo specchio della porta. Al 75’ ci prova il neoentrato Dincoronato, ma senza esito. Ripartenza dei padroni di casa a quattro minuti dalla fine ma il portiere ferma in due tempi la conclusione di Mari.



RIPRODUZIONE RISERVATA