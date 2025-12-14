L’Atletico Uri ha la meglio sul Carbonia grazie a due rigori segnati da Ricci 

ATLETICO URI 2

CARBONIA 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Atzeni, Ravot (33’ st Dore), Giovanni Piga, Canavessio; Iacob, Carlo Piga, Leomanni (17’ st Lintas), Federico Piga (17’ st Arnaudo); Monti (35’ st Basciu); Luigi Scanu, Ricci (38’ st Lambroni). A disposizione Cherchi, Lubrano, Fabio Scanu, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.

Carbonia (3-4-1-2) : Floris, Andrea Mastino (15’ st Coulibaly), Hundt, Fabio Mastino; Ponzo (22’ st Berranechea), Pavone, Porcheddu, Boi; Gurzeni; Melis (29’ st Chidichimo), Zazas Sanchez. A disposizione Saiu, Tatti, Ollargiu, Serra, Carboni, Massoni. Allenatore Graziano Mannu.

Arbitro : Enrico Picca di Cagliari.

Reti : 11’ pt Porcheddu, 37’ pt e 3’ (r) st Ricci.



Uri. Con due calci di rigore trasformati da bomber Ricci, l'Atletico Uri ribalta il risultato, batte 2-1 un buon Carbonia e prosegue il suo positivo campionato. Al 9' Melis, ex di turno, scippa palla a Canavessio, arriva in area e fa partire un diagonale che si spegne di poco oltre il palo più lontano. Ospiti in vantaggio due minuti dopo. Ancora Melis si inserisce sulla sinistra e innesca Mastino, traversone in area per Porcheddu, che batte Atzeni. Poco oltre il quarto d'ora, Carlo Piga ci prova da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 34', Federico Piga si libera bene in velocità e tenta la conclusione da buona posizione, ma Floris. Prima del riposo, lo stesso Federico Piga innesca Monti, ma il suo diagonale è preda di Floris.

La rimonta

Il pareggio arriva al 37': l'arbitro ravvisa un fallo in area su Canavessio e indica il dischetto. Batte Ricci ed è 1-1. In apertura di ripresa, i padroni di casa la ribaltano con il secondo penalty di giornata, stavolta concesso per fallo di mano in area di un difensore su tentativo di testa di Ravot. Va ancora sul dischetto Ricci, che timbra il 2-1.

Ricci ci prova in altre due occasioni: al 78' la sua conclusione si spegne di poco a lato; 4 minuti dopo, scheggia la traversa. L'ultimo tentativo di pareggio del Carbonia è sui piedi di Coulibaly, ma Atzeni fa buona guardia sulla conclusione da fuori e fa partire l'esultanza giallorossa.



RIPRODUZIONE RISERVATA